美女警「掏錯槍」射殺20歲非裔男　被控二級過失殺人最高10年刑期





▲波特入獄羈押，面臨二級過失殺人罪刑。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國明尼蘇達州（Minnesota）女警在誤殺20歲的非裔男子萊特（Daunte Wright）之後，結束了在警隊26年的生涯，並被檢方以二級過失殺人罪名起訴。

綜合外電報導，明尼蘇達州明尼亞波里斯市（Minneapolis），是萊特在11日被警用手槍擊中後死亡的城市，事件發生地距離去年引發黑命貴（BLM）事件的佛洛伊德之死的地點，相差不過10英哩（約16公里）遠，萊特得年僅20歲。

誤把真槍實彈的手槍當成電擊槍擊發的波特（Kim Potter），在釀成大錯後辭去服務26年的警隊，警局局長甘農（Tim Gannon）也引咎辭職。

警方聲明指出，已將現年48歲的波特解送至亨內平郡監獄（Hennepin）羈押，期間不得保釋。檢方將以二級過失殺人罪名起訴波特，現年48歲的波特將面臨最高10年的有期徒刑。





▲萊特之死再次引發街頭示威。（圖／路透）

事發過程的警用密錄器畫面早前由甘農釋出，警方指出萊特因為車牌過期而被攔下，要求到車外受檢，但萊特想要掙脫回到車上，在一片混亂中可以聽見波特喊道，「我會電擊你！我會電擊你！電擊槍！電擊槍！電擊槍！」這是她在腰間搜尋電擊槍時重複喊出的話語；然而密錄器清楚拍到她舉起並擊發數次的並非電擊槍，而是手槍。

甘農在記者會上表示，畫面中能聽到波特嘴裡不斷喊著電擊槍，顯示她並非真的有意致萊特於死地，卻不小心開槍殺害了他。

萊特的家人與眾多示威者們不相信甘農的說法，並表示整起事件沒有任何藉口，司法體系對非裔族群存在這根深蒂固的偏見。美國總統拜登則要求進行「徹底的調查」，並呼籲人群不應為此事再重演暴力抗爭。