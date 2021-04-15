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開全球第一槍　丹麥宣布完全停用AZ疫苗

0412感謝有您COVID-19疫苗接種記者會照片。（圖／指揮中心提供）

▲新冠疫苗接種。（示意圖／指揮中心提供）

文／中央社哥本哈根14日綜合外電報導

丹麥今天宣布，將完全停用阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）疫苗（AZ疫苗），成為因為疑似會造成罕見但嚴重副作用而完全停用此疫苗的首個歐洲國家，也是全球第一國。

丹麥衛生局長布勞斯特倫（Soren Brostrom）在記者會上表示，儘管世界衛生組織（WHO）及歐洲藥品監管機構建議繼續使用AZ疫苗，但丹麥將在停用這支疫苗的情況下，繼續推動疫苗接種計畫。

布勞斯特倫在聲明中指出，針對AZ疫苗引發血栓的調查結果顯示，這支疫苗會引發「確實且嚴重副作用」。

他表示：「經過全盤考量後，我們決定在不使用這支疫苗的情況下，繼續為所有目標族群進行接種計畫。」

在傳出接種疫苗者出現罕見但嚴重血栓病例後，丹麥成為率先暫停使用這支疫苗的首個歐洲國家，其後有10多個國家跟進。

在歐盟藥品管理局（EMA）強調AZ疫苗仍利大於弊，且認為它「安全且有效」後，除少數幾個國家以外，大部分國家已恢復使用這支疫苗。然而丹麥卻繼續暫停使用AZ疫苗，同時自行展開調查。

丹麥在逾14萬人接種AZ疫苗後，出現兩起與這支疫苗有關的血栓病例，其中一起為致命病例。

丹麥共有580萬居民，目前有8%已完整施打兩劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，有17%已經接種第一劑。

丹麥於3月暫停使用AZ疫苗後，繼續施打輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）疫苗。

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