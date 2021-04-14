快訊／5600億華爾街「金融巨騙」馬多夫獄中過世　享壽82歲

▲華爾街「金融巨騙」馬多夫（BernardL.Madoff） 。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

曾經涉及多起「龐氏騙局」( Ponzi scheme)，欺詐投資者金額高達200億美元（約新台幣5600億元）華爾街「金融巨騙」馬多夫（Bernard L. Madoff）在獄中過世，享壽82歲。

根據《美聯社》報導，知情人士透露，馬多夫生前患有腎衰竭、高血壓、心臟病等疾病，死於北卡州的布特納聯邦醫療中心（Federal Medical Center in Butner ）。

馬多夫犯下宛如「史詩」般大規模龐氏騙局，涉案金額從2008年爆出的200億美元，隨著案情的逐步釐清，追查出金額可能上看650億（1.8兆新台幣），影響力前所未見，對數十家慈善機構，與成千上萬的投資人造成沉重打擊，甚至導致2008年的金融危機。

馬多夫是華爾街史上詐騙金額最高的詐欺犯，犯下美國史上最大的龐氏騙局被捕，2008年被親生兒子馬克（Mark Madoff）舉發，他經營的避險基金一直虧掉客戶的錢，再拿新投資人的本金去償還先前投資人的獲利，造成投資長期賺錢的假象，被美國當局以證券詐騙的罪名逮捕。馬多夫被捕後，馬克因被父親出賣和傷害得太深，使他無法釋懷，在2010年上吊自盡。

馬多夫在法院審判時，沒有為自己辯解，在定讞宣判時雖然向受害者道歉，但是也對於金融監管機構，未能抓到他感到震驚，並且指責自己的傲慢自大，導致自己越陷越深，直到無法脫逃的深淵之中。

馬多夫說，「我做出了一個錯誤的判斷，但我拒絕接受這樣的事實，那是我一生中唯一的一個錯誤，而我不能承認失敗，造成悲劇性的錯誤」

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