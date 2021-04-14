台女博士生南韓遭酒駕撞死！　一審判決罕見「祭出重刑」

▲ 曾以琳親友透過南韓青瓦台請願平台發起連署，盼當局加重酒駕刑責，5天內達到20萬人門檻。（圖／翻攝自青瓦台、臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣女孩曾以琳在南韓首爾攻讀博士學位期間，2020年11月6日步行過馬路時，不幸遭酒醉駕駛撞死。此案進入審理程序，南韓檢方3月初對52歲金姓被告求處6年徒刑。根據《韓聯社》14日最新消息，法院今日稍早宣布一審判決，罕見祭出重刑，判處金男8年有期徒刑。

綜合韓媒報導，金男涉嫌危險駕駛致死，首爾中央地方法院14日宣判8年徒刑，較檢方求處的6年更重。根據南韓《尹昌浩法》（特定犯罪加重處罰法修正案），危險駕駛最低處3年有期徒刑，而量刑委員會建議刑期為4年至8年，即金男判決結果達到建議刑期的最重刑量。

金男去年11月6日晚間11時40分左右酒後駕車行經首爾江南區，撞上正在過馬路的曾以琳，導致她失血過多，來不及送醫便當場死亡。調查指出，金男當時血中酒精濃度達0.079%，達到吊扣駕照標準，2012年及2017年也各有一次酒駕前科，二次皆易科罰金。

法官說明，年僅28歲的曾以琳悲劇性地死亡，在國外聽聞消息的家屬深受打擊，難以走出傷痛，友人皆要求重罰，因此祭出重刑。儘管被告主張，當時左眼所戴的矯正用隱形眼鏡移位，加上右眼因角膜移植手術，無法戴隱形眼鏡，導致視線不清，因此沒有注意到受害者，法官仍指責，「既然眼睛狀況不佳，應該更加小心駕駛，卻反而酒後駕車。」

曾以琳親友在宣判後受訪哽咽表示，「雖然比檢方求處的刑期更重，但依照南韓法律，最高可判無期徒刑，卻只判8年，實屬輕判。因酒駕喪命的人如此之多，韓國社會應該更關注如何使這樣的悲劇不再發生。」

►台女博士生遭撞死…酒駕男竟稱「酒測值不高」求輕判 韓網罵爆！

►台女博士生首爾遭酒駕撞死！韓檢方求處6年徒刑 家屬怒了

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

DIOR超惹火絲絨唇露！明星級唇彩一抹細膩顯色

