日本「番茄醬之王」拒用新疆番茄！　可果美：考量人權問題

▲日本首度有大型企業針對新疆人權議題做出停止交易的決策。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

新疆棉議題持續延燒，日經新聞報導，被稱為日本番茄醬之王的可果美宣布，將從2021年起停用新疆產番茄作為原料，而該公司也不諱言，「人權問題是做出此決策的考量原因之一」。事實上，中國大陸的番茄產量占全球35%，其中新疆維吾爾自治區被稱為是高品質番茄的產地。

▲中國大陸番茄產量佔全球35%。（圖／CFP）



根據《日本經濟新聞》報導，可果美表示，決定停用新疆產番茄的原因除了成本與品質之外，人權問題也是該公司的考量之一。由於該公司近年已經逐漸減少新疆番茄的使用，2020年起也停止進口新疆番茄，目前僅剩不到1%的番茄原料是來自新疆，且可果美在中國大陸的銷售額僅佔該集團總銷售額的0.4%，因此此項新政策預計不會造成太大影響。

這也是日本首次有大型企業針對新疆問題做出相關應對，目前還無法確定其他日本企業是否會跟進。而中國大陸的番茄產量高居全球的35%，根據統計，2019年與2020年的新疆番茄產量皆超過800萬噸。

另一方面，新疆維吾爾自治區出產的番茄更是被譽為高品質農作物，由於汁水少，因此更適合加工製成番茄汁，目前全球市場中有高達25%的番茄汁是由新疆產番茄製成。

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