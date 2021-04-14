解禁未滿1月！日本再掀第4波疫情　不排除第3度「發布緊急狀態」

▲官員指出，日本疫情正在進入第4波高峰。（圖／路透）

文／中央社東京14日綜合外電報導

日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂，今天在國會談到確診病例激增現狀時說，「疫情無疑正進入第4波」；若大阪疫情壓不下來，他說，「發布緊急事態宣言當然也是選項」。

日本政府從2020年初2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來，2020年4月首度發布「緊急事態宣言」，並在今年一月2度發布、持續約兩個半月，到3月21日才全境解禁。但解除「緊急事態宣言」後，包括大阪與東京在內的部分地區，疫情再度回溫反彈。

日本朝日新聞報導，大阪府13日新增1099例確診病例，創疫情爆發以來新高紀錄；東京都疫情也壓不下來，13日新增確診病例依舊維持510例的高檔水準。

日本放送協會（NHK）報導，尾身茂在眾議院內閣委員會備詢時說，「要說疫情進入大家所說的第4波也沒有問題」。

▲大阪街頭。（圖／路透）

尾身茂說，目前在大阪及東京等地實施的「防止蔓延等重點措施」，特別是在大阪，如果無法確實發揮減少新增確診病例效果的話，「再度發布緊急事態宣言當然也是選項」。

他說，大阪目前最大的問題是接下來要如何處理重症患者，一旦判斷重點措施無助確保醫療能量的話，應該立刻採取「緊急事態宣言」來因應，目前有任何應該實施的對策就集中全力去做。

談到東京疫情，尾身茂說，東京疫情也慢慢地持續擴散，很可能會變得跟大阪一樣，有必要盡可能讓新增確診病例數由增轉減；為了阻止疫情擴大，必須確實讓高齡者接種疫苗。

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