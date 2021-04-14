10個月嬰燒到39度…半夜遭4醫院拒收！　父母崩潰直播：救救孩子

▲泰國父母抱著孩子四處尋求治療遭拒。（圖／翻攝自Facebook／ข่าวภาคประชาชน）

實習記者徐于文／綜合外電報導

泰國一名母親11日半夜於臉書直播，她年僅10個月大的孩子發燒到39度，而她和丈夫帶著孩子四處尋醫，卻遭4家醫院拒絕，收到床位已滿、醫院無法負荷等回應，最後只好上網直播尋求幫助。影片轉發逾3.5萬次，網友也回應對當事人表示同情，並祈禱孩子能盡快治療康復。

這名母親11日半夜在直播中無助哭訴，她已遭3家醫院拒絕，到第4家卻還是收到相同答覆，「我們已經等了8個小時，真的等不起了，孩子感染病毒，高燒不退，求求你們救救孩子。孩子情況非常嚴重，醫院不接受請直接說，我們才能盡早到別處尋求幫助。」

母親早上6時再度發文表示，仍沒有醫院願意收留孩子，並乞求網友幫助，「如果知道哪家醫院可以收留寶寶，請盡快通知我。」

泰國空軍醫療機構表示，布彌波醫院（Bhumibol Adulyadej）最終聯繫上發文母親，將孩子接到醫院治療，目前已脫離生命危險，為確保病患隱私，不會公布詳細症狀及細節，可直接詢問當事人，同時證實這名孩子確實遭4家醫院拒收。許多網友也在底下紛紛留言鼓勵這對父母，並祈求孩子能早日康復。

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