美支持福島核廢水排入海　胡錫進：堪稱「喪事喜辦」的絕版

▲日本政府決定將福島核電廠125萬噸的輻射汙水排入海洋。（圖／路透社）

記者陳怡靜／綜合報導

日本政府13日拍板定案，將把福島核電廠的輻射汙水排放入海，引發周邊國家和環團嚴正抗議，不過美國國務院表示支持，讓大陸官媒《環球時報》總編輯痛批，日本敢這樣做，根本原因是獲得美國的縱容，「日美這齣雙簧真讓人不齒！」

在日本政府做出將排放核廢水的決定後，《環球時報》總編輯胡錫進隨即發表社評痛批，「這是一個可恥的決定」，一旦實施，核廢水將對整個太平洋，乃至更大範圍的生態環境構成威脅。

胡錫進表示，日本雖聲稱已經對這些汙水做出無害處理，並將在排放前稀釋到符合標準，卻未獲得周邊國家和國際環保團體組織的監督。更重要的是，世界上從未有過核事故產生的污染水向海洋排放的先例，它的長期後果難以估量。

▲胡錫進指出，世界上從未有過核事故產生的污染水向海洋排放的先例。（圖／路透社）



針對美國國務卿布林肯支持日方做法，胡錫進也直言，日本之所以敢這樣做，根本原因是得到了美國的縱容，「這一感謝過於神奇，堪稱『喪事喜辦』的絕版。」他也說，如果世界其他國家做同樣的事情，無論多「透明」，美國也決不會不加指責，西方輿論的態度也會更激烈，「黨同伐異搞到這樣的地步，雙標得顛倒榮辱，作惡成了負責任，應有的批評換成了讚揚，這不能不說是人類現代文明之恥。」

胡錫進更進一步指出，美國會持這種態度，主因是日本距離遙遠有關，如果核廢水在美國附近海域排放，華府又會是另一種態度。不過他也說，由於福島沿岸有世界最強洋流，放射性物質將擴散至全球海域，「獨善其身只能是美國的幻想和短視。」

胡錫進也痛批，美國如此「感謝」日本，是很惡劣的地緣政治表演，「在產生長期環境危害的同時，也將形成政治誤導：多麼壞的事情都是可以通過政治和輿論手段洗白併合理化的，定性和裁判權高於一切。」

最後，他直言，日本目前對污染風險的研究遠遠不夠，與周邊國家的溝通也不充分，卻把重點放在了獲得美國的支持上，「它採取的是把核廢水排入大海這一最簡單便宜的辦法，玩弄國際政治幫牠實現了處理這些廢水的成本打折。」