少女性愛成癮！男友無法招架找友幫忙...前後榨乾25男子

▲少女因內心空虛導致性愛成癮。（示意圖／取自pakutaso）

圖文／CTWANT

印尼亞齊一位少女在母親再婚後，與繼父相處不順，在外結識一名男子，與他發生關係後，該名少女在性愛部分滿足了內心的空虛，之後甚至性愛成癮，不僅男友無法招架找來朋友幫忙滿足她，甚至還下海接客，先後還榨乾25位男性。少女誇張的行為還是被當地警方發現，最後被送到相關單位進行心理輔導。

根據《中國報》報導指出，該名少女自幼喪父，母親之後也帶著他再婚，但是他一直與賣菜的繼父相處不好，自覺在家中無法取得家庭溫暖。後來認識一名男子後，便很快的與該名男子成為男女朋友，甚至發生關係。事後少女覺得，性愛這件事情能夠彌補他內心的空虛，便一股腦地栽進去，不斷的跟男友索求。而他的男友最後無法負荷，甚至提議找朋友來幫忙，而少女也接受了，只是少女無止境的需求，就連男友的朋友也無法招架。

▲少女最後被當地警方查獲。（圖／翻攝自中國報）

後來男友看到包含自己連朋友們都無法滿足少女，缺錢的他突然靈機一動，便開始透過手機簡訊幫少女招客賣淫，沒想到此舉也讓少女同意，之後少女便開始了賣淫生涯，但他過程中分文未取，幾乎都是把錢給男友，而男友則是把少女的皮肉錢都拿去買iPhone。而由於少女熱衷於性愛，很快地便打響知名度，但也因此被警方盯上逮捕。

警方訊問時，少女坦承已經與25名男子發生關係，而少女的男友也坦承仲介賣淫的事情。最後少女男友遭判處入獄服刑，並且要接受100下的鞭刑。而少女則被帶到班達亞齊一家機構接受輔導。

延伸閱讀

▸ G聯盟得分排行11強唯一遺珠 林書豪：需要一個機會

▸ 大亨曝生不如死1／痛心太魯閣號49死慘劇 殯葬大亨頓悟「活夠了」放棄心臟移植

▸ 相親完馬上住進婆家！妻懷孕12個月寶寶「卡彈」…真相超綠