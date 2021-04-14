巴西疫情慘！多地人口「死亡＞出生」　總統反嗆：哪國沒死過人？

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與第一夫人。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

巴西自從變種病毒出現後，嚴峻疫情一度失控，近來更造成巴西各地城市的人口死亡率大於出生率，根據巴西國家人口登記處的數據，第二大城里約熱內盧（Rio de Janeiro）已經連續6個月呈現人口負成長。巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）上周稱，永遠不會實施全國性封鎖，「世上哪個國家沒有死過人？」

據美國CNN報導，作為巴西人口第二大城的里約熱內盧3月份死亡人數為3萬6437人，比起3萬2060名的新生兒人數多出了16%，而且這已經是連續第6個月呈現人口負成長。然而，里約熱內盧並不是唯一的案例，巴西至少還有10個人口超過50萬以上的城市，在3月份出現死亡率大於出生率的情況。

報導指出，最近巴西面臨確診病例與死亡人數激增，對各地城市帶來沉重打擊，部份原因是變種病毒P.1的傳染性較高，以及巴西人無視於維持社交距離等防疫措施。根據約翰霍普金斯大學的數據統計，過去1個月以來，巴西各地已有7萬7515人死於新冠肺炎，新增確診人數超過200萬人。衛生部長表示，在全國27個州與聯邦地區中，只有3個州倖免於面臨加護病房使用率超過80%的醫療量能危機。

巴西的疫苗接種一直進展緩慢，打從初期就受到內部政治鬥爭與疫苗取得困難等負面因素干擾，迄今只有630萬人，約3%總人口，已經完全接種。衛生部聲明，至少有2110萬人已接種了第一劑疫苗，但其中有超過150萬人的第二劑施打進度落後。巴西總統波索納洛上周公開誓言，永遠不會接受實施全國性封鎖來遏止新冠病毒傳播，「世上哪個國家沒有死過人？不幸的是，到處都有人死。」

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道 聊時事

►美國1女打嬌生疫苗死亡「全面停打」 恐引血栓！歐盟、南非也喊停

DIOR超惹火絲絨唇露！明星級唇彩一抹細膩顯色

