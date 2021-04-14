堅持58週抗議　18歲少年進入白宮顧問小組

▲美國白宮（圖／路透）

實習記者巫彥臻／台北報導

美國紐約18歲少年福斯特（Jerome Foster），自2019年起每週於白宮舉牌抗議，呼籲政府重視氣候危機並採取行動，長達58週後，日前成為美國總統拜登顧問小組一員，著重在爭取低收社區及有色人種的環境正義。

福斯特表示，未料到事情會進展的這麼快。他也是唯一一個40歲以下的成員，雖曾懷疑自己是否該出現在那裡，但他們希望明白年輕人對氣候變化的看法，便很快的習慣了。

福斯特於白宮前揮舞著「學校氣候罷工」（School Strike For Climate）的標語，啟蒙於自己的父母，父親是1995年美國華盛頓特區百萬人大遊行的人權組織者，父親告訴他，儘管對現況感到憂鬱和生氣，不會有人在意，必須為事實做點事情。

福斯特提到，桑伯格（Greta Thunberg）是第一位加入抗議行列的人士，兩年前訪美，桑伯格曾和他一起抗議，訴求為「改變整個氣候變遷的對話」。第二位加入的是一名川普支持者，經過他便大聲喊道：「這全是騙局」，兩人交談後才明白該名人士擔心乞沙比克灣（Chesapeake Bay）的塑料汙染。

福斯特開始透過遊說政客，參與實習計畫，希望改變氣候變遷的政策，兩黨的理念仍有不同，使他感到沮喪，但他持續致力於投入氣候倡議，成立了青年投票和倡導組織OneMillionOfUs，還多次參與遊行，並在聯合國發表演講。

在激進主義的背景下，福斯特表示，仍有人質疑為何要將年輕人放在氣候變遷議題的中心。白宮顧問、環境正義運動家布拉德（Robert Bullard）卻表示，第一次見到福斯特非常印象深刻，白宮需要跨世代的聲音和能量來推動改革。

福斯特也對拜登採取改革的行動感到驚喜，但美國仍面臨巨大挑戰，阻止氣候危機不簡單，但他現在更加樂觀，也懷抱著希望。