印度確診「海嘯」飆達4億例　數千民眾河邊洗澡過節

▲印度第二波疫情嚴峻。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

印度第二波新冠疫情正快速蔓延，全國已檢測出1350萬確診病例，僅次於美國的3110萬例，每日確診數達16萬8912人創下新高。專家表示，實際確診總數遠遠高於現有數據，可能達到近4億人。總理莫迪（Narendra Modi）日前公開否認全國封鎖可能性，但馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）等高確診數地區傳出將實施地方封城、延續宵禁，望能盡早控制疫情。

華盛頓疾病動態中心主任拉米娜亞（Ramanan Laxminarayan）表示，印度已是現在感染數最多國家，新冠檢測只實施於印度13億人口的一小部分，「每30個感染者，實際檢測到的卻只有一個」，實際感染病例可能將近4億，大幅超過美國總人口數。拉米娜亞繼續強調，印度龐大人口如有4億感染病例，仍還有10億人受感染威脅。

印度醫院近日發現變種病毒，傳播性及致死率都大幅提升，嚴重影響年輕人及兒童，更將印度醫療體系推至崩潰邊緣。孟買新冠緊急小組喬西博士（Shashank Joshi）表示，「這起海嘯般的病例造成印度醫療系統癱瘓，20至40歲年輕人受到嚴重影響，對抗未來新冠疫情的醫療能力正迅速萎縮」，包括病床、氧氣筒等醫療資源都嚴重不足。

儘管疫情嚴峻，數千民印度教信徒12日仍為慶祝「大壺節」（Maha Kumbh Mela）聚集恒河邊的哈德瓦爾市（Haridwar），大多民眾更未配戴口罩，警方完全無力實施防疫措施，「我們不斷呼籲民眾保持適當社交距離，但人群過於擁擠，幾乎不可能。」專家也透露，節慶前不斷呼籲政府取消這個龐大宗教集會，但相關單位未採取行動，朝聖活動繼續進行，對疫情走向的影響將在近日看到。

至今有逾1.08億印度民眾接種疫苗，但對於13億人口的國家，仍無法有效防止疫情散波。印度藥品管制局12日宣布，將批准俄羅斯研發的衛星-V疫苗（Sputnik V）在印度緊急使用，於下個月開始分發。

▼大批民眾不顧專家建議，上街慶祝慶祝「大壺節」。（圖／路透）