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他鼻內塞滿「100條蟲蟲」蠕動　女醫一隻隻夾出…瘋狂崩潰尖叫！

▲▼鼻內100條蟲蠕動　女醫嚇到狂叫。（圖／翻攝自One31）

▲從鼻子中夾出的蟲。（圖／翻攝自One31）

記者張方瑀／綜合報導

泰國一名66歲男子日前到醫院就診時表示，他的鼻子常常會流血，起初女醫生僅開藥進行治療，沒想到過幾天，他發現鼻子裡竟出現一條蟲，立刻回診後，醫生才發現他的鼻子裡至少有上百條蟲在蠕動，治療的影片也在網路上曝光，就連醫生都一邊尖叫一邊治療，還直呼「真的吃不下飯了」。

▲▼鼻內100條蟲蠕動　女醫嚇到狂叫。（圖／翻攝自One31）

▲男子的鼻子中塞滿近100條蟲。（圖／翻攝自One31）

根據《One31》報導，清邁一名從事園藝工作的66歲男子因鼻子不適前往醫院就診，他向醫生表示，他大概每七天就會有嚴重鼻塞，大概兩三天就會流鼻血一次。起初醫生只開藥讓他回去服用，沒想到過兩天他又回到醫院，並跟醫生講說，他在鼻子裡面發現一條蟲。

醫生再度仔細檢查後發現，男子的鼻腔裡竟然有僅百隻蟲在蠕動，醫生只能土法煉鋼將蟲一條條夾出來，過程也全被錄了下來，只見因為蟲的數量過多，嚇得醫生也不停尖叫，這名醫生後來也坦承，她從未見過這種狀況，「我現在真的有點吃不下飯了。」

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