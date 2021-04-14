4公尺「巨大火球」衝向地球！空中炸裂影像曝光　民眾目睹全嚇壞

▲燃燒中流星示意圖。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國佛羅里達州（Florida）數百位民眾12日晚間10點目睹壯觀流星景象，一顆貌似火球的不明太空物體從天空飛過，發出極大亮光。天文學家柯維（Zach Covey）表示，火球很可能為「2021 GW4」小行星碎片，小行星長約4公尺（14英尺），相當於一輛汽車大小，將在未來幾天接近地球，僅距2萬5000公里。

現場民眾紛紛在推特分享目擊影片，並表示「晚上10時16分在帕克蘭看到的流星！」而從曝光的影片可以看到，這個不明物體一路燃燒，在黑暗中成為一束強光，幾秒後消失在夜空中。

美國CBS新聞記者奧布萊恩（Jay O’Brien）也在直播中捕捉到這個驚人畫面，「喔！我的天啊，天空中的那是什麼？」他事後在推特發文寫道，「就在幾分鐘前，一大束光閃過天空，可能是太空垃圾在軌道上燃燒或是一塊小行星。」

美國流星協會（American Meteror Society）表示，流星發生後，收到逾160份佛羅里達及巴哈馬群島地區看到「明亮火球正在爆炸」之舉報。

WOAH! Big flash and streak across sky in West Palm Beach. Happened moments ago while we were on Facebook Live for a @CBS12 story.



Working to figure out what it was. pic.twitter.com/VDl9pFtb3h — Jay O'Brien (@jayobtv) April 13, 2021



