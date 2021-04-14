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人類狂打電玩…科學家曝未來恐進化！　「拇指+食指」極長如ET

▲▼未來的宅男們恐變電玩手！　拇指+食指極長「宛如ET」。（圖／取自slotswise）

▲專家預測，人類未來的手部形狀可能會發生改變。（圖／取自slotswise）

記者王佩翊／編譯

國外知名賭場評論網站SlotsWise邀請了數名科學家，針對人體的未來改變進行研究。團隊認為，在未來人類可能會因為花了太多時間打電動，手部為了適應遊戲手把，因此「發生改變」。根據團隊創建的3D模型預測，作為玩遊戲核心的大拇指與食指會逐漸變長，而無名指則會因為沒有用到而縮短。

根據SlotsWise報導，電動遊戲儼然已經成為全球最受歡迎的娛樂消遣之一，甚至有人選擇將它作為自己的職業。然而人類的身體最初並不是用來玩遊戲的，SlotsWise就與專家合作，研究如果人類太過沉迷於電動，而手部形狀真的為了適應「玩遊戲」而發生改變的話，未來究竟會變成什麼樣子。

▲▼未來的宅男們恐變電玩手！　拇指+食指極長「宛如ET」。（圖／取自slotswise）

▲▼科學家認為，人類的手部為了適應電玩手把，恐會發生改變。（圖／取自slotswise）

▲▼未來的宅男們恐變電玩手！　拇指+食指極長「宛如ET」。（圖／取自slotswise）

根據團隊預測，為了掌控遊戲手把，並將遊戲效能達到最大化，人類的拇指與食指有可能會延長。研究團隊更是創建出一個3D模型，展示了未來人類手部形狀的可能發展。不過他們也提到，遊戲廠商有責任將遊戲手把設計地更符合人體工學，以減少對於玩家的生理影響。

另一方面，根據Limelight統計，來自法國、德國、印度、義大利、日本、新加坡、南韓、英國以及美國的遊戲玩家中，18歲到25歲的年輕人平均每日玩電動的時間超過6個半小時，更有11%每周玩電動超過20小時。專家也提醒，長時間玩電動恐會造成肌肉、神經發炎等症狀。

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