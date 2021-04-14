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誇張畫面！日本Uber外送員「取餐1動作」　遭店家暴打逼下跪道歉

記者張寧倢／編譯

日本13日發生Uber Eats外送員與餐廳老闆的糾紛案件，據外送員裝設的隨身密錄器畫面中，可以看見拉麵店老闆對他怒罵、毆打，甚至要求外送員「土下座」（下跪）道歉，《富士電視台》13日節目中曝光這段影片，隨即引起日本網友正反兩極的評論。

▲▼日本Uber Eats外送員遭拉麵店老闆毆打。（圖／翻攝自YouTube／ひろゆきちゃん）

▲日本Uber Eats外送員遭拉麵店老闆毆打。（圖／翻攝自YouTube／ひろゆきちゃん）

根據日媒《J-CAST NEWS》報導，大阪市一名男性Uber Eats外送員5日晚間11時30分前往拉麵店取餐，似乎是不想弄髒，所以沒有把外送包放在地上，而是將外送包靠在牆上並用身體抵住。拉麵店男性老闆見狀便認為，這樣會弄髒店內的牆壁而出言阻止，但外送員覺得老闆的態度相當輕蔑，於是立刻棄單「不送了！」，此舉隨即引爆老闆的怒火。

▲▼日本Uber Eats外送員遭拉麵店老闆毆打。（圖／翻攝自YouTube／ひろゆきちゃん）

▲拉麵店老闆毆打外送員頭部。（圖／翻攝自YouTube／ひろゆきちゃん）

外送員密錄器拍攝的影片顯示，老闆不但恐嚇「我要殺了你！」，還動手揪住外送員，接著就傳來一陣像是被毆打的聲音，最後還拍到了老闆舉起左手揮向外送員戴著安全帽的頭部，以及「喂！等一下」、「給我土下座（下跪）道歉，你到底是在搞什麼？」等激烈言詞。

影片被《富士電視台》公布後，日本網友站成兩派，多數人指責動用暴力的老闆說，「即使是外送、快遞服務人員，如果對方說話居高臨下，也會很不舒服」、「使用暴力就是不對」、「雖然可能弄髒牆壁，但老闆真的太過份。」另一方面也有人表示理解老闆的怒氣，「棄單的話，拉麵店當然會生氣」、「優先為客戶考量的店主與只想到自己的外送員」。

對此，拉麵店老闆受訪稱，對於動手打人的部份感到很抱歉，但是外送員突然取消訂單的話，「客人該怎麼辦？這非常沒有專業精神。」大阪警方13日表示，已經受理了外送員的報案並聽取陳述。據了解，後來男子與老闆有望達成和解協議，打算撤回案件，因為調查正在進行中，並未透露其他細節。

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