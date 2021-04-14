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喜馬拉雅山15年最嚴重野火…數千頃森林陷火海　持續「雙向」蔓延

▲▼喜馬拉雅山脈大火迅速蔓延。（圖／路透）

▲喜馬拉雅山脈大火迅速蔓延。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

印度北阿坎得邦（Uttarakhand）和尼泊爾（Nepal）近期發生15年來最嚴重森林火災，煙霧覆蓋整座山脈，造成約20名當地民眾喪生，更導致數千公頃森林陷入火海，幾乎夷為平地。科學家表示，雖然森林大火無法完全歸咎氣候變遷，但它確實加劇地區乾旱，幫助火災迅速蔓延，且大火緊鄰喜馬拉雅山大片森林及國家公園，意味火勢極可能雙向蔓延

▲▼印度北部與尼泊爾森林大火持續蔓延。（圖／達志影像／美聯社）

▲喜馬拉雅山脈大火已燃燒數月。（圖／路透）

當地生態研究員帕塔（Shekhar Pathak）表示，連續數月乾旱期導致森林極度乾燥，不僅易燃的松樹遭火焰吞噬，連橡樹林也跟著燃燒，「好幾個月都沒下雨或下雪，就是橡木林著火原因，它們腳下的土地都已經完全乾燥，火勢真的很嚴重。」

歐盟「哥白尼大氣監測站」（CAMS）數據及衛星照片顯示，印度北阿坎德邦野火一個月中排放進20萬噸碳，創下2003年以來最高紀錄；尼伯爾3月的500多起火災中，更排放出1800萬噸碳，空氣質量受極大危害，大火強度令外界極度堪憂。

▲▼印度北部與尼泊爾森林大火持續蔓延。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度北部與尼泊爾森林大火，煙霧覆蓋整片樹林。（圖／達志影像／美聯社）

據《BBC》報導，當地居民阿瓦尼（Kedar Avani）形容，火勢嚴重程度導致晚上無法睡覺，「半夜不斷驚醒，要確保火勢沒有接近我們，大火已吞噬我們為牲畜準備的乾草和糧食，現在更擔心房子也會被燒毀。」他透露，20公尺外都能感受到火勢的強烈，「我們根本無法將它熄滅。」

▲▼印度北部與尼泊爾森林大火持續蔓延。（圖／路透）

▲尼泊爾消防單位與軍隊正與森林大火搏鬥。（圖／路透）

此次大火緊鄰喜馬拉雅山大片森林及國家公園，意味火勢極可能雙向蔓延；火災巔峰期也預計在5月，其走向受各國關注及擔憂。印度與尼泊爾現已派出上萬警察、軍隊及消防人員，望能早日控制野火，防止火勢繼續蔓延。

▼印度北部與尼泊爾森林大火持續蔓延。（圖／路透）

▲▼印度北部與尼泊爾森林大火持續蔓延。（圖／路透）

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