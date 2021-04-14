泰國潑水節「危險七日」　4天撞死152人！累計破1400起交通事故

▲泰國連續第2年於潑水節期間禁止民眾打水仗，圖為2017年泰國潑水節。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

泰國的跨年與潑水節2個連續假期，每年都造成數百人死於交通事故，因此被稱為「危險7日」，而今年的潑水節長假於10日展開，儘管泰國當局考量疫情已明確禁止民眾上街打水仗，但截至13日，全國境內仍發生1465起交通意外，其中釀成152人死亡、1494人受傷。

根據《曼谷郵報》報導，泰國為因應潑水節「危險7日」的「道路大屠殺」，展開道路安全運動，於全國設置1913個檢查站，截至13日，共有35萬920輛車被攔下檢查、7萬130名駕駛被指控各種違法行為，其中包含1萬8950名無照駕駛與1萬7530名騎士未戴安全帽。

內政部副秘書長Ansit Sampantharat表示，僅在13日當天就發生了376起交通事故，造成29人死亡、392人受傷，相較於12日的54人，死亡人數呈現減少趨勢，其中36%的肇事原因為超速、酒駕則占28%，且約有32%的車禍發生在下午4時至8時之間。據泰國官方統計，潑水節開始4天以來，事故總數增至1465起，累計死亡人數來到152人、1494人受傷。

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