北約4萬兵力威脅！俄防長證實「正在軍演」　2大軍區完成戰備檢查

▲俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）稱，俄國2大軍區部隊已完成緊急戰備檢查。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭東部邊境近來情勢緊張，俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）於13日表示，北大西洋公約組織（NATO，下稱北約）計畫派遣4萬大軍、1.5萬件武器與裝備至俄羅斯邊境，為了回應威脅，採取了在西部地區戰備檢查與部隊演習的適當行動，此外，俄羅斯西部、南部軍區部隊皆已完成緊急戰備檢查。

根據美聯社等外媒指出，紹伊古13日表示，俄羅斯在西部的大規模軍事集結是為準備部隊演習，因為美國與北約正在把軍隊轉移到俄羅斯靠近歐洲的西部邊境，並可能在黑海與波羅的海地區發動戰鬥。此前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）分別與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）進行會談，雙雙對烏克蘭表達強烈支持，並警告俄國不要繼續在邊境增加駐軍。

根據紹伊古說法，北約預計派遣4萬大軍、1.5萬件武器與戰略航空部隊至俄羅斯邊境，為了回應威脅，俄羅斯軍方過去3周之內已向西部邊境調派兩支軍隊與3個空降兵部隊，在駐地進行戰鬥訓練演習，時間還將持續2周。紹伊古更指，俄羅斯西部、南部軍區的部隊，已完成緊急戰備檢查，海軍北方艦隊有能力在北極抵禦任何威脅。

報導稱，美國先前通知土耳其，將於14日、15日各派遣2艘美國軍艦前往黑海，並在此停留至5月4日與5日。對此，俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）譴責，美軍此舉是公然挑釁，並挑戰俄國力量與神經，「我們警告美國，最好遠離克里米亞與我方黑海海岸，這是為了他們好。因為美國船隻在我們這裡絕對毫無用武之地。」

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