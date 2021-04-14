拜登普丁通話！提議「第三國」舉辦峰會　美盼兩國關係穩定

▲美國總統拜登（右）與俄羅斯總統普丁（左）。（圖／路透／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）13日進行通話。美方提議今夏在第三國舉辦雙邊峰會，尋求兩國關係穩定；俄方目前未對峰會做出正面回應，僅表示兩國會持續在重要領域對話。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，拜登13日和普丁進行通話，並提議雙方在「未來幾個月」舉行高峰會，也就是今年夏天在第三國進行雙邊峰會，「我們努力的方向是可預測且穩定的目標。我們所尋求的與其說是信任，不如說是可預測性與穩定性。」

克里姆林宮指出，是美方主動提出通話，也證實雙邊峰會的提議，但普丁尚未對此做出回應。除次之外，拜登向普丁表示，希望兩國關係能夠正常化，並提到烏克蘭邊境集結兵力的問題，克宮僅簡單回應，「兩位領袖準備在最重要的領域繼續對話，以確保全球安全。」

白宮表示，美俄雙方有意基於延長「新戰略武器裁減條約」（New START）基礎上，就軍備控制與新出現的安全問題進行戰略穩定對話。拜登也在通話中指出，美國會堅決捍衛自身國家利益，以因應俄羅斯行動，包括網路入侵與干預選舉。

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