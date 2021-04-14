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日副首相麻生太郎稱「核廢水喝了也沒事」　日網怒炸：那你先喝啊

記者王佩翊／編譯

日本政府13日不顧各方反對，正式決定將在未來數十年內把福島第一核電廠的儲存核廢水稀釋後逐漸排入海洋中，強硬態度引起人民以及全球撻伐。對此，兼任財政大臣的日本副首相麻生太郎同日更向記者表示，「我們核廢水的氚濃度比中國與南韓核設施排放的廢水還低，喝了又不會有事。」相關言論瞬間引發日本網友不滿嗆，「那你倒是先喝啊！」

日本副首相麻生太郎。(圖/達志影像/美聯社)

▲日本副首相麻生太郎。（圖/達志影像/美聯社）

根據《日本經濟新聞》報導，日本當局13日拍板，要在2年後將福島第一核電廠的核廢水分批排放至海洋中，隨即引發各界不滿。副首相麻生太郎當天結束內閣會議後在記者會中表示，「（排放核廢水）是有科學根據的，早就應該要這樣做了。」不僅如此，對於核廢水中的氚濃度，他竟稱，「我們比中國和南韓的核電廠排出的廢水還低，就算喝了又不會怎樣！」

此話一出，隨即引發國內外網友不滿。日本網友紛紛表示，「好啊，那你要不要先在所有人面前喝喝看？」、「既然如此，那請贊成排放至海洋的人先喝」。而鄰近的南韓網友也是氣得大罵，「既然如此就不要排到海裡，當作你們日本人的飲用水啊」。不僅如此，汙染水與麻生太郎的名字也一度登上熱搜。

▲▼日副相麻生太郎稱核廢水「喝了也沒事」 日網友要求當眾喝以身作則。（圖／翻攝自推特）

▲對於麻生太郎的言論，推特網友大表不滿。（圖／翻攝自推特）

事實上，早在福島發生核災時，就已經重創當地漁業形象，如今過了10年，漁民們積極致力於改善漁業形象，政府卻又突然宣布要將核廢水排放至海中，讓他們無奈表示，10年的努力就這樣化為烏有。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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