美警再誤殺20歲非裔男！　專家爆主因：跟「電擊槍」長太像

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國明尼蘇達州明尼安波利斯市（Minneapolis）11日再度發生誤殺黑人事件，一名郊區警察在與通緝犯搏鬥中，將手槍認成電擊槍，誤殺20歲黑人男子萊特（Daunte Wright），自「佛洛依德事件」後，再度掀起全美非裔種族運動及抗爭。專家表示，警員拿錯槍類似事件確實存在，主因包括臨場壓力與兩支槍極為相似外貌與操作方法。

▲全美各地發起暴動，與執法人員爆發衝突。（圖／路透）

布魯克林警察局長甘農（Tim Gannon）12日表示，肇事警察波特（Kim Potter）具26年工作經驗，當下遵循電擊槍使用程序，數度大喊「電擊槍」，卻不慎拿成手槍射擊，並不是有意射殺萊特，影片中可聽見波特失控喊出，「天啊！我對他開了一槍」，波特目前已遭停職，正接受調查。

據《美聯社》報導，數據顯示雖罕見，但警員拿錯槍案件確實存在，原因可能包括訓練、攜帶武器方式及危險混亂下壓力。甘農表示，為避免混亂，警員受訓時會把電擊槍放在非慣用手邊，而手槍則放在較為強壯的慣用手側。

警察心理學家萊溫斯（Bill Lewinski）表示，失誤可能為「忽略及捕捉」（Slip and Capture）現象，警察在壓力下做出與預期完全相反行為，甚至更為強烈。他更強調，比起電擊槍，警員更常訓練使用手槍射擊，才會出現此反射失誤。

▲萊特祖母哥森（Angie Golson）在非裔維權抗爭中悲痛致詞。（圖／達志影像／美聯社）



數名專家卻表示，萊溫斯的推測並無科學依據，警察之所以誤拔槍支，大多是因電擊槍看起來就是一把槍。聖保羅市市長卡特（Melvin Carter）12日強調，「為什麼電擊槍操作、功能、使用感受都與真正手槍如此相似？我們為何不使用與手槍外觀或操作不一樣電擊槍，或許就能預防錯誤不一再發生。」

《有效執行美國法律期刊》據載2001年至2012年的9起類似案件，警察當下使用手槍射擊，後稱是因不小心將電擊槍拿錯。密蘇里州（Missouri）郊區警員克魯斯（Julia Crews）2019年逮捕偷竊嫌犯時，也誤將電擊槍拿成手槍，造成嫌犯重傷，後獲釋並未受判刑。