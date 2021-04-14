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中國不承認的「隱形部隊」！CNN揭海上民兵秘辛　這1點成雙面刃

▲▼菲律賓表示，中國海上民兵3月7日駕駛220艘船艦出現在南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef）。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓公布照片表示，中國海上民兵3月7日駕駛220艘船艦出現在南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef）；該地區距離馬尼拉僅200英里，屬於菲國經濟海域。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

西方專家指出，北京擁有一支海上民兵部隊「小藍人」（Little Blue Men），雖然始終不願公開承認，卻將其布署在南海與其他地區，讓船隻在解放軍無涉入、避免軍事衝突的情況下，大範圍宣示領土主權。但是，海上民兵的「可否認性」（deniability）卻可能成為雙面刃，提高情勢失控的風險。

中國海上民兵3月7日開著約220艘船隻現身南海，在南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef）附近排成一列停泊，引發菲律賓抗議。但中國外交部發言人華春瑩說，民間漁船只是因為海況不佳，暫時在那裏避風，純屬正常情況；中國駐馬尼拉大使直言，「沒有所謂的中國海上民兵」。

CNN報導，中國海上民兵（PAFMM）由解放軍控制，擁有數百艘船、數千名平民船員。美國海軍、海軍陸戰隊以及海岸防衛隊去年12月在聯合報告中指出，北京利用海上民兵「推翻其他國家的主權，執行非法宣稱」。

▲南沙牛軛礁地形特殊，被認為可建兩條機場跑道，戰略地位重要。（圖／翻攝百度百科）

▲南沙群島牛軛礁，其地形特殊，被認為可建兩條機場跑道，戰略地位重要。（圖／翻攝百度百科）

西方專家們則解釋，雖然海上民兵的領頭船隻數量相對較少，卻仍能夠率領數以百計的艦隊，若從戰略角度來看，構成了數百個海上障礙；美國海軍面臨民間漁船，可能只會派遣幾艘驅逐艦驅離，此情況使得中方占有極大優勢。

美國印太司令部前情報作戰指揮官舒斯特（Carl Schuster）表示，「中國海上民兵不捕魚，他們擁有自動化武器與強化船體，在近距離內非常危險。此外，船隻最高速度為18至22節，比世上90％的漁船還要快」。

美國頂尖學者肯尼迪（Conor Kennedy）、艾瑞克森（Andrew Erickson）2017年就曾指出，中國海上民兵是「一支由國家組織、發展與控制的武裝部隊，直接接受軍事系統指揮，進行中國政府支持的活動」，扮演重要角色。艾瑞克森透露，中國捕魚船隊全球規模最大，擁有超過18.7萬艘船，而中國海上民兵融合其中，因此外界至今仍不清楚武裝船隻的實際數量。

▲▼中國籍漁船進入南海牛軛島海域，該區距馬尼拉200英哩，屬菲國經濟海域。（圖／路透社）

▲西方專家學者指出中國海上民兵的優勢與劣勢。圖為中國漁船進入南海牛軛礁海域。（圖／路透社）

約翰．霍普金斯大學研究員駱舒嫻（Shuxian Luo）、哥倫比亞大學研究員潘特（Jonathan Panter）在美軍期刊《軍事評論》（Military Review）上表示，在海上民兵的領導下，即使缺乏武裝的漁船也可成為有效軍事力量，「中國漁船更像是破壞性威脅，即使布署數量有限，仍能阻止一艘戰艦執行反潛作戰與直升機飛行任務的能力」。

他們指出，若從戰略角度來看，挑戰海上民兵仍具有危險性，尤其也在南海宣示主權，但軍事實力無法與中國抗衡的東南亞國家，更可能因為擔心激怒北京，不敢採取反制行動。

由於中國始終宣稱這些漁船不是軍用船隻，因此若外國海軍或海岸防衛隊採取任何行動，都可能被指為「攻擊中國公民」，「海上民兵的力量在於可否認性，這一點允許船隻騷擾恫嚇外國公民船隻與軍艦，同時替中國騰出時間與空間，透過否認與海上活動的關聯，緩和緊張局勢」。

駱舒嫻和潘特說明，北京利用海上民兵的公民船員，加上軍民兩用技巧，擴張主權宣示，但此2特點卻也可能成為雙面刃，增加意外和緊張情勢升級的風險，「民兵行動頻率越高，越有可能與美國船隻互動，最後導致情勢失控」。

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