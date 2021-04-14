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美前駐聯合國大使挺台：全球應起身對抗中國　包括抵制北京冬奧

▲▼前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）。（圖／翻攝自推特「Nikki Haley」）

▲美國前駐聯合國大使海利發聲挺台抗中。（圖／翻攝自推特「Nikki Haley」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國史上第一位女性南卡羅來納前州長、美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley），13日在推特發布貼文譴責中國，並呼籲世界必須挺身而出對抗中國，「包括抵制2022年的北京冬奧」。

海利在貼文劈頭譴責中國，接著說道「現在，他們正加快腳步侵略台灣。」

海利接著說道，中國的目標是統一而非合作，「世界必須挺身而出對抗中國，包括抵制2022年北京冬奧在內。」

海利是一名共和黨員，2011年1月在南卡羅來納州勝選，成為該州第116屆，也是第一屆女性州長，在2017年卸任後轉任美國駐聯合國大使，至2018年卸任。

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