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土耳其日增近6萬例創新高！　總統艾爾段：齋戒月前2周局部封鎖

▲▼土耳其2019冠狀病毒（COVID-19）疫情飆高。（圖／路透）

▲土耳其2019冠狀病毒疫情飆高。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉13日專電

土耳其13日通報5萬9187起新冠肺炎病例創新高，累計病例數預料14日突破400萬例。當局宣布齋戒月前兩週局部封鎖，措施包括禁止城際旅遊、深夜宵禁提前2小時開始等。

衛生部13日晚間公布俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情通報顯示，過去24小時新增5萬9187起病例、累計396萬2760例；新增273例病故，僅次於4月7日的276人死亡，累計3萬4455例病歿。土耳其累計病例數次於美國、印度、巴西、法國、俄羅斯、英國，居全球第7。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）和「每日晨報」（Daily Sabah）報導，為遏制最近飆升的疫情，土耳其宣布局部封鎖兩週。

據總統府新聞署，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan ）13日晚間於內閣會議後宣布，週間深夜宵禁從晚間9時提前至晚間7時開始、週末持續維持封鎖；禁止城際旅遊；65歲以上和18歲以下公民禁用大眾運輸工具；公家機關提前於下午4時下班。

相關措施還包括，除了8、12年級和幼稚園，各級學校恢復遠距教學；餐酒館、咖啡館、茶館、健身房等場所於開齋節假期之前停止營業，餐廳限外帶或外送。

土耳其13日進入伊斯蘭齋戒月，艾爾段重申不得聚會享用開齋飯，包括在住家也不准。今年齋戒月期間為4月13日至5月13日。

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