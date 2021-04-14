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拜登普丁第二次通話談「烏克蘭局勢」　美提議第三國舉行雙邊峰會

▲▼美國總統拜登與俄羅斯總統普丁二次通話。（圖／路透／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登與俄羅斯總統普丁二次通話。（圖／路透／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓13日專電

美國總統拜登今天在與俄羅斯總統普丁通話時，表達對俄羅斯在烏克蘭邊境集結兵力的關切，拜登強調美國對烏克蘭主權與領土完整的堅定承諾，並提議在第三國舉辦雙邊峰會。

拜登（Joe Biden）今天與普丁（Vladimir Putin）二度通話，根據白宮公布的通話摘要，兩人討論許多區域與全球性議題，包括兩國有意基於延長「新戰略武器裁減條約」（New START）基礎上，就軍備控制與新出現的安全問題進行戰略穩定對話。

拜登也明確表明，美國會堅決捍衛自身國家利益，以因應俄羅斯行動，包括網路入侵與干預選舉。

雙方也就近來烏克蘭局勢進行討論。拜登強調美國對烏克蘭主權與領土完整的堅定承諾，也對俄羅斯在克里米亞與烏克蘭邊界增兵表達關切，呼籲俄羅斯緩解緊張局勢。

烏克蘭軍隊與俄國政府支持的分離主義分子，近幾週在烏克蘭東部地區衝突升溫，破壞去年經調停達成的停火協議。俄國已在接壤烏克蘭的邊界集結兵力，引發烏東衝突升級為重大危機的憂慮。

拜登也建議在未來數個月內，在第三地舉行領袖會議，討論美俄面臨的所有議題。

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