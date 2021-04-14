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印度「瑞辛納對話」台灣2專家受邀　談供應鏈重組和中國滲透

▲▼印度總理莫迪在「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）中致詞。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度總理莫迪在「瑞辛納對話」中致詞。（圖為2018年會議／達志影像／美聯社）

文／中央社記者康世人新德里13日專電

印度的區域安全盛會瑞辛納對話今起透過視訊舉行4天，台灣遠景基金會執行長賴怡忠和民主基金會副執行長陳婉宜，受邀參與供應鏈重組及中國滲透國際機構議題的討論。

由印度外交部與印度觀察研究基金會（Observer Research Foundation，ORF）合作舉辦的瑞辛納對話（Raisina Dialogue），今年以「病毒世界：爆發、離群者和失控」為題，圍繞著多邊主義、確保供應鏈並使其多元化、全球「公共弊端」、假消息所帶來的「無真相世界」、綠色刺激及投資於性別、成長和發展等五大主題。

這場已邁入第6屆的瑞辛納對話，原訂實體舉行，但受到印度最近第2波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情迅速惡化，臨時改為線上舉辦，也導致原預定在對話場邊舉行、聚焦強化海上安全合作的印度、法國和澳洲外長三邊對話取消。

根據印度外交部資料，瑞辛納對話今年仍有來自50個國家和多邊組織的150位主講者與會，且已有來自80國或地區的2000多名參加者預先線上註冊與會。

其中，台灣遠景基金會執行長賴怡忠和台灣民主基金會陳婉宜，受邀參加聚焦全球供應鏈重組，以及中國滲透聯合國多個組織及世界衛生組織（WHO）等國際組織，支持人選占據國際組織重要職位引發問題等兩項議題的研討會，和與會貴賓交流。

印度總理莫迪今晚在開幕致詞中說，新冠肺炎疫情來襲時，世界準備不充分，疫情已席捲全球超過一年。為什麼會這樣呢？也許是在經濟發展的競爭中，對人類福祉的關注被排到後面；又因在競爭時代，或許是（國際）合作的精神被遺忘了。

莫迪指出，人們在兩次世界大戰的陰影下只致力於如何預防第三次世界大戰發生，但這是錯誤的。「我們人類為什麼不能合作解決全人類的問題呢？」

他提到印度在疫情期間以有限的資源試圖保護自己13億人民外，也試圖支持他國對抗疫情，今年還向80多國和地區提供疫苗；除非所有人都能從疫情中擺脫，否則人類不會戰勝這場大流行病，國際合作就十分重要。

此外，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）和盧安達總統卡加米（Paul Kagame）今晚也受邀作為開幕致詞嘉賓，並聚焦在再生能源等綠色科技合作及疫情上。

印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）稍早發表演說時，則聚焦在南南合作（ South-South cooperation）、人道主義救援和抗災能力建構等。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）也預計在未來的對話中透過視訊出席，參與討論。

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