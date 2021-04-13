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非裔軍官遭違法逮捕　少尉悲憤：我在為國家效力，你們就這樣對我

▲▼美國警察無故攔查黑人軍官　少尉「我為國家效力，你們這樣對待我？」（圖／翻攝自YouTube／The Virginian-Pilot）

▲軍人被員警噴辣椒水，強制拉下車壓制。（圖／翻攝自YouTube／The Virginian-Pilot）

記者趙蔡州／趙蔡州報導

美國一名陸軍少尉納薩里奧（Caron Nazario）指控，他日前在維吉尼亞州溫莎市（Windsor）遭到2名員警無故攔查，在他願意配合的情況下仍動用武力，噴辣椒水並強制把他拉下車壓制。事件引發美國社會譁然，維州州長諾譚（Ralph Northam）除下令徹查外，也要求警局檢討及改革警政，確保警方執法公平公正。

綜合美國媒體報導，事件發生在2020年12月5日深夜，納薩里奧駕駛剛買的新車上路，儘管車子還沒有懸掛正式車牌，但他有在後車窗貼上臨時車牌，不料行駛到一半就遭2名員警駕車追逐、要求靠邊停車，由於當時附近沒有路燈相當昏暗，他就用極低的速度行駛，開到附近加油站停車。

不料他才剛停車，2名員警立刻持槍瞄準，不斷大喊矛盾的命令，要求他將雙手伸出窗外不准放下，卻又要他熄火下車，讓他根本無法做到。他害怕會被員警開槍，高舉雙手不斷詢問「發生什麼事情」，並表示自己是一名軍人，但2名員警卻置若罔聞，依舊持槍瞄準並重覆命令，讓他一臉悲憤的喊「我在為國家效力唉，你們就這樣對待我？」

▲▼美國警察無故攔查黑人軍官　少尉「我為國家效力，你們這樣對待我？」（圖／翻攝自YouTube／The Virginian-Pilot）

▲員警持槍瞄準納薩里奧。（圖／翻攝自YouTube／The Virginian-Pilot）

不久後，一名員警看見他遲遲不下車，就朝他的臉上噴灑辣椒水，強行打開車門將他拉下車，氣得他大罵「一定會找你們上級投訴」，不料下一秒就遭另一名員警膝擊，將他壓制在地上並銬上手銬，對方還威脅如果敢投訴，就會立刻找罪名起訴他，影響他日後的服役生涯。

納薩里奧準備好提告資料後，今年4月初到法院向當天值勤的2名員警提告，指控2人違法逮捕、非法搜索、過度使用武力等，違反憲法第一和第四修正案，侵犯言論自由和非法拘禁等。消息曝光後引發美國社會譁然，溫莎市警局也公布當時執勤影片。

據悉，涉事2名員警已經有1人被解雇，另1人仍在警局任職。警方解釋，當天值勤的員警認為納薩里奧在躲避查緝，加上車子沒有正式車牌，才會追逐並進行拘捕行為。

維州州長諾譚表示，他看了執勤影片後，形容此事件「令人不安」，除下令徹查外，也要求警局檢討及改革警政，確保警方執法公平公正。維州檢察長也強調，他們將針對警局展開全面調查。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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