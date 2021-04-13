台中高中女失蹤3天！家屬含淚「寶貝快回家」求尋：爸媽不會打妳

▲劉姓女高中生失聯已超過3天。（圖／翻攝臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「寶貝妳哪時候要回家，妳有吃飯嗎？」台中一名蘇姓女子表示，就讀高中的女兒10日中午開始失聯，至今都沒有跟家中聯繫，希望網友可以幫忙分享，看到人就立刻報警或打給她們通知，「拜託認識到的幫忙找，不認識的請幫我轉發訊息，感激不盡」。

蘇女在個人臉書PO文，表示女兒是台中的興大附農的高二生，10日在中午離開學校後就失去聯絡，聯手機都關機，讓家人無法非常擔心，「寶貝妳哪時候要回家，妳有吃飯嗎？有地方睡覺嗎？妳快回家 爸爸 媽媽不會打妳，不會罵妳，妹妹也在問姐姐什麼時候回家。只要妳快回來，不要讓我們擔心妳，妳有什麼事情，回來我們一起討論。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇女的劉姓丈夫也在個人臉書PO文，表示友人疑似目擊女兒13日出現在台中東山路的溫布頓社區附近，但當時友人不知情才未通報，目前已報警求助，也希望網友看到可以聯繫他們。

▲▼父母非常擔心女兒的安危。（圖／翻攝臉書）



《ETtoday新聞雲》記者致電、私訊劉姓夫妻，但未獲回應。劉姓女高中10日離校後失聯，身上應著校服，外型瘦高、綁馬尾，以及五官立體，有著大眼、雙眼皮，民眾若有看到可聯繫劉姓夫妻。

網友看完紛紛留言，「已協助分享，希望妳早日找回寶貝女兒」、「唉，快回家吧」、「看看臉書打卡的點，趕緊詢問當天一起吃飯的同學」、「調閱沿路監視器，是被誰載走、 或搭哪台車走的？」、「小孩快回家，家人很擔心妳」。

若有相關資訊可聯繫劉爸爸及蘇媽媽，請勿隨意致電測試。

蘇媽媽電話：0987319045

劉爸爸電話：0906268873

►Solac負離子陶瓷吹風機「限時下殺999」