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美艦長「翹腳照」拍攝者身分曝光！　張競諷：本事確實高強

▲▼ 。（圖／翻攝美國海軍）

▲美軍艦長翹腳監看遼寧號。（圖／翻攝自navy.mil）

記者邱晟軒／綜合報導

美國海軍日前公佈一張「翹腳監控遼寧號」的照片，引發諸多揣測。對此，中華戰略學會研究員張競PO文表示，拍攝者真實身分是美國海軍大眾傳播現階下士Arthur Rosen，角色類似於國內的軍聞社記者，能夠在兩周之內穿梭於菲律賓海與印度洋，「本事」確實高強。

戰略學會研究員張競在臉書PO文表示，這張照片的攝影師，其實就是美國海軍大眾傳播專業士官現階下士 Arthur Rosen，「該名下士4月4日在航行於菲律賓海海域的艦上拍下了這張照片，但竟可以在4月16日就到了印度洋中央美軍電臺主持廣播節目，真是鐵骨鋼筋空中飛人，讓人佩服其在印太戰區短時間內多處服勤現身，本事確實高強。」

▲▼ 。（圖／翻攝美國海軍）

▲美艦長翹腳照拍攝者Arthur Rosen。（圖／翻攝自navy.mil）

話鋒一轉，張競笑稱，「哈哈⋯⋯別驚訝，您被我騙了啦」，其實該張Rosen下士的照片拍攝於2020年，否則「今天才13日美國海軍大眾傳播專業士官竟有本事拍出未來照片、預告未來故事、具有未卜先知能力，不早就被抓去情報部門作情報研判工作了嗎？」

張競稱，「少傻了，要是真有這個獨門秘技，早就退伍去華爾街炒股，誰還要天天生張熟魏地過日子，奉派到不同單位去出差拍攝新聞圖片，預知未來，還不趕快去拉斯維加斯去下注簽賭，您說是吧？」

張競另外也向《ETtoday》透露，拍攝者Arthur Rosen並非馬斯廷號驅逐艦上的編制人員，其實身分類似於國內「軍聞社記者」，且這張翹腳照拍攝於4月4日，一直到11日才被美國海軍公開影像，但隨即又火速撤照，這一來一往引發外界諸多聯想。

他指稱，不論美國海軍公佈此項資訊原始目的為何？儘管有許多政治評論認為這個影像是刻意用來表達政治姿態與立場，但顯然其衍生效應不符預期，在權衡利弊得失後，只能出爾反爾地將照片撤下。

他表示，撤照的真正原因是美軍人員專業風範遭人物議，無意洩漏軍事機密，並且曝露海上任務作業規範，或者是違反專業紀律與安全規定，抑或是政治不夠正確，美方擔心節外生枝徒生困擾，恐怕還要深入思考才能獲得定論。

他最後提醒，畢竟美國家大業大，手中握有犯錯修正事後補救的空間，而台灣面對兩岸情勢艱危處處敏感，「我們並無任性耍帥本錢」，所以主政官員進退應對陳辭表態時，豈能不戒慎恐懼乎？

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