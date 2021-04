患舌癌移植小腿皮膚！　單親媽術後「舌頭長毛」崩潰：不能舌吻了

▲女子手術後發現舌頭長毛。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名女子意外發現自己罹患舌癌,後來進行手術切除腫瘤,並移植小腿皮膚修復,沒想到卻為她帶來意想不到的後遺症,因為新舌頭不但長毛,還讓她無法好好舌吻。

48歲女子洛維克(Annabel Lovick),與2名16歲與14歲兒子一同居住在倫敦郊區布羅姆利(Bromley),原本只是在舌頭上發現一個小潰傷,由於潰傷2個月後還是沒有消失便就診,去年1月被診斷罹患第二期舌癌,後來進行長達10小時手術,順利切除3分之一的舌頭,並用小腿部分肌肉和皮膚進行重建。

洛維克表示,當時自己最害怕的就是再也無法講話,而手術後也面臨了很長一段時間的艱困復健,現在她雖然慢慢適應了新舌頭,又能重新說話、進食,但舌頭仍然很不靈敏,不但無法發音清楚,也不能舔冰淇淋,甚至舌頭還會長毛。

洛維克表示,「我最傷心的就是我不能舌吻了,太驚訝了,明明是這麼重要的事情」,雖然生活受到巨大改變,身為單親媽媽的她,感謝復健期間2名兒子的貼心相伴,希望她的故事能幫助生活在困境中的人重拾勇氣。

Mum's shock at HAIRY tongue after it was rebuilt from her leg to treat cancer https://t.co/U8fHQPeT2F