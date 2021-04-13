　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

嚴正抗議！南韓副外長怒召日本駐韓大使：反對福島核廢水排入海

▲▼南韓國務調整室長具潤哲與外交部、海洋水產部召開跨部門會議。（圖／達志影像）

▲南韓國務調整室長具潤哲與外交部、海洋水產部召開跨部門會議。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本今（13）日上午拍板決定，將福島核電廠輻射汙水排放入海，引發南韓、中國等周邊國家不滿。對此，南韓除了召開外交部、海洋水產部等跨部門會議，外交部還召見日本駐韓大使相星孝一，表達嚴正抗議。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部第2副部長崔鍾文於13日下午將相星孝一召至位於首爾市鍾路區都染洞的外交部大樓，向他表達對於日本政府此一決定的嚴重抗議，要求日本在排放核汙廢水的過程上能達到透明公開。

據悉，相星孝一今年2月就任日本駐韓大使以來，首次被南韓外交部召見痛斥，當他踏進南韓外交部大門時，一度刻意迴避現場記者。

▲▼南韓民眾在日本駐韓大使前戴上日相菅義偉面具，強烈表達抗議。（圖／達志影像）

▲南韓民眾在日本駐韓大使前戴上日相菅義偉面具，強烈表達抗議。（圖／達志影像）

根據日媒《NHK》報導，日本首相菅義偉在內閣會議上針對該項決議表示，福島核電廠未來在排放輻射汙水前，將會先耗時2年進行審議與設備安裝等事前準備作業，排出時透過稀釋4、500倍把氚濃度降至世衛組織（WHO）所規範飲用水標準的7分之1以下、國內規範氚濃度標準的40分之1以下。

►日本排放福島核汙水...南韓氣瘋了！「強烈遺憾」要求公開透明
►漁產照樣能爽吃！日本排放核廢水「來龍去脈」一次看　專家表態了

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

►輕便好用Solac負離子陶瓷吹風機特價999

ET快訊
世紀雙媽會！白沙屯媽祖90度鑾轎大轉彎進南瑤宮　信眾感動
快訊／國道3號324.5 K南下嚴重車禍　油罐車撞爛3車釀5
浴室沒窗好潮濕　網推爆1神物：2hrs內乾
快訊／高雄港68號碼頭1男持槍轟頭！倒臥辦公室慘死
日本排放核廢水！學者點名「台人愛吃的這2種海鮮」恐受害

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老師唱歌「把妹」害12學生確診！地方媽媽怕爆...教育部要罰了

俄羅斯「大軍集結」烏克蘭邊境　準備開戰？4大QA剖析恩怨情仇

日本疫苗接種大幅落後先進國！「僅0.87%」跟非洲國家同水準

日本決議排放核廢水入海　福島漁民氣憤抗議「10年努力全白費」

嚴正抗議！南韓副外長怒召日本駐韓大使：反對福島核廢水排入海

患舌癌移植小腿皮膚！　單親媽術後「舌頭長毛」崩潰：不能舌吻了

日政府強行排放核廢水！　福島漁民淚：10年努力淪為泡影

「福島核廢水排入海」拍板！　美發文感謝：日本決策制定公開透明

漁產照樣能爽吃！日本排放核廢水「來龍去脈」一次看　專家表態了

俄國邊境部署8萬大軍　烏克蘭盼雙邊領袖會談未獲回應

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

騎士塑袋中拿出貓咪「扔地上」　美短躲縫隙發抖...網怒：太可惡

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

白沙屯媽祖起駕！全場喊：進喔 萬人見「粉紅超跑出發」感動泛淚

老師唱歌「把妹」害12學生確診！地方媽媽怕爆...教育部要罰了

俄羅斯「大軍集結」烏克蘭邊境　準備開戰？4大QA剖析恩怨情仇

日本疫苗接種大幅落後先進國！「僅0.87%」跟非洲國家同水準

日本決議排放核廢水入海　福島漁民氣憤抗議「10年努力全白費」

嚴正抗議！南韓副外長怒召日本駐韓大使：反對福島核廢水排入海

患舌癌移植小腿皮膚！　單親媽術後「舌頭長毛」崩潰：不能舌吻了

日政府強行排放核廢水！　福島漁民淚：10年努力淪為泡影

「福島核廢水排入海」拍板！　美發文感謝：日本決策制定公開透明

漁產照樣能爽吃！日本排放核廢水「來龍去脈」一次看　專家表態了

俄國邊境部署8萬大軍　烏克蘭盼雙邊領袖會談未獲回應

老師唱歌「把妹」害12學生確診！地方媽媽怕爆...教育部要罰了

陳禹勳定格、比眼睛　曾總：好壞球認知不一樣

年輕人、法人最愛在這下單！　市佔率前5大券商出爐

嫌惡設施大翻身！高市精華地採公辦都更　開發效益上看50億

咳嗽、鼻水病號大旺季　平時多吃台灣「水果之王」提升免疫力

遭棄小白狗「滿身蜘蛛網」見人驚逃　志工安撫幫牠找回快樂

說・流行／這4款經典包都以「她」為名　遮孕肚、畫在嘔吐袋，故事太傳奇

春季聯賽／回台東還是輸！綺麗珊瑚甲組36連敗　寫超慘紀錄

苗可麗尋人「找初戀男友」結果超難過！　張小燕：不要播了

俄羅斯「大軍集結」烏克蘭邊境　準備開戰？4大QA剖析恩怨情仇

國際熱門新聞

日政府今定案：將排放福島核汙水入海

人妻7個月前剛生產！超商門口突產女嬰　夫傻眼

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

核廢水入海「57天」太平洋GG！擴散路徑曝

想找到生父　女意外發現男友是表哥

師父手抵下體治病　她失控抖動20秒

他驚喜求婚　直擊女友吞吐陌生男

老師帶頭歧視　黑人等白人吃完才能吃飯

中國欲主導半導體供應鏈　拜登：美國投資不能等

馬斯克女友秀裸背！白色外星疤痕成焦點

欠錢要他斷子絕孫！大叔生殖器塞進寶特瓶口

只要2.8億！可看他連續直播10年

手槍誤當電擊槍！美女警當街射殺非裔男子

「您的4億元已入帳」他秒衝銀行…竟還有3億！

更多熱門

相關新聞

日本排放核廢水！學者點名「底棲性生物」不能吃

日本排放核廢水！學者點名「底棲性生物」不能吃

日本政府今（13日）拍板，將把福島第1核電站廢水排放入海，引起周邊國家反彈，連同台灣環團也擔心此舉將影響台灣附近海域影響。對此，中研院學者指出，因洋流的關係，福島核污水對台灣海域魚獲影響其實不大，但日本的「底棲性生物」包含鱈場蟹、高腳蟹等海鮮可能部分有影響，呼籲政府需要設有把關機，保護國人健康。

日本決議排放福島核汙水　謝長廷：我方一直都有表達反對意見　

日本決議排放福島核汙水　謝長廷：我方一直都有表達反對意見　

日疫苗接種大幅落後先進國！與非洲國家同水準

日疫苗接種大幅落後先進國！與非洲國家同水準

核廢水入海　福島漁民「10年努力全白費」

核廢水入海　福島漁民「10年努力全白費」

「質疑」日核廢料　陸罕見公開空照圖

「質疑」日核廢料　陸罕見公開空照圖

關鍵字：

日韓要聞日本福島核電廠核廢水排放日本駐韓大使相星孝一菅義偉

讀者迴響

熱門新聞

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

徐睿知宣布「缺席記者會」　3年前幕後花絮被挖

徐玄不敢碰金正賢的手！舊影片曝光

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

記錄器曝光冷血李義祥　移工阿好開怪手害49命

致命5分鐘大還原　李義祥教唆移工開怪手釀禍

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

日政府今定案：將排放福島核汙水入海

台灣慘了？他曝3恐怖真相：衝擊台積電

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

人妻7個月前剛生產！超商門口突產女嬰　夫傻眼

舒力基最快2天誕生！鋒面先來暴降10℃

她無法跪默念1句「大甲媽祖聽到了」　轎班員秒讓位

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

五桐號「用喝的港式月餅」買1送1

更多

最夯影音

更多
D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」
小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面