嚴正抗議！南韓副外長怒召日本駐韓大使：反對福島核廢水排入海

▲南韓國務調整室長具潤哲與外交部、海洋水產部召開跨部門會議。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本今（13）日上午拍板決定，將福島核電廠輻射汙水排放入海，引發南韓、中國等周邊國家不滿。對此，南韓除了召開外交部、海洋水產部等跨部門會議，外交部還召見日本駐韓大使相星孝一，表達嚴正抗議。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部第2副部長崔鍾文於13日下午將相星孝一召至位於首爾市鍾路區都染洞的外交部大樓，向他表達對於日本政府此一決定的嚴重抗議，要求日本在排放核汙廢水的過程上能達到透明公開。

據悉，相星孝一今年2月就任日本駐韓大使以來，首次被南韓外交部召見痛斥，當他踏進南韓外交部大門時，一度刻意迴避現場記者。

▲南韓民眾在日本駐韓大使前戴上日相菅義偉面具，強烈表達抗議。（圖／達志影像）

根據日媒《NHK》報導，日本首相菅義偉在內閣會議上針對該項決議表示，福島核電廠未來在排放輻射汙水前，將會先耗時2年進行審議與設備安裝等事前準備作業，排出時透過稀釋4、500倍把氚濃度降至世衛組織（WHO）所規範飲用水標準的7分之1以下、國內規範氚濃度標準的40分之1以下。

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