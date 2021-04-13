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日政府強行排放核廢水！　福島漁民淚：10年努力淪為泡影

▲▼小野春雄。（圖／翻攝自日本生命）

▲小野春雄嘆，10年的努力因為政府的強硬決定淪為泡影。（圖／翻攝自日本生命）

記者王佩翊／編譯

日本政府不顧外界憂慮與反對，13日拍板決定，預計在未來數十年內分批排放125萬噸的核廢水，引發人民與各國反彈。一名來自福島的漁民則悲痛表示，歷經福島核災後，當地的漁業形象重創，為了挽救家鄉的名聲，他從2012年開始不斷致力於恢復當地漁業形象，沒想到政府卻在此時強行宣布要排放核廢水，讓他10年的努力全都化作泡沫。

根據《時事通信社》報導，住在福島縣新地町的69歲漁夫小野春雄自15歲起便開始出海捕魚，直到311大地震發生前，他幾乎每週出海6天，捕撈各式魚類。他也自信表示，「福島的漁獲是全國第一，是魚的藏寶庫。」然而這一切卻在10年前徹底變樣。

▲▼小野春雄。（圖／翻攝自日本生命）

▲小野春雄在海嘯中失去最愛的弟弟。（圖／翻攝自日本生命）

一直以來支撐他生活的大海，卻也成為奪走親人生命的武器。2011年311大地震引發海嘯，當時小野與弟弟為了保護船隻與漁具，因此不顧大海的波瀾，分別乘船向外海駛去，然而弟弟乘坐的船卻發生引擎故障事故。小野說，弟弟當時透過無線電表示「我不行了」，之後就徹底失聯，隨後被確認死亡，而他也有長達3個月沒有再出海捕魚。

2012年6月，小野開始以不同的時間與不同的捕魚方式，來測試捕撈到的魚的輻射量，希望能藉此重新取得外界對於福島漁獲的信賴。然而儘管對於福島漁獲的出貨限制逐漸放寬，但價格與311大地震前相比，卻下跌了2至3成。

為了要向外界宣導福島的魚是安全的，小野也報名擔任東京奧運的聖火傳遞跑者，而他也打算要從4月起逐步重操舊業。正當他以為堅忍守護10年的目標終於要達成之時，政府卻突然強行宣布要將核廢水排放至太平洋。

小野春雄說，「不是說不准排放核廢水，而是雙方都要先取得共識啊！」他認為，政府連對形象受害的補償都還沒有確定，就先得出要排放核廢水的結論，當然會招致不信任。而他也向死去的弟弟發誓，「在海嘯中獲救的我一定會守護福島的美麗大海。」

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

 

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