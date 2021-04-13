漁產照樣能爽吃！日本排放核廢水「來龍去脈」一次看　專家表態了

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本政府今（13）日決定排放福島核電廠輻射汙水，預計先將進行2年的審議與設備安裝等事前準備作業，之後在該項計畫耗時數十年排放掉125萬噸的核廢水，由於氚（tritium）會致癌，此一決定引起南韓、中國等周邊國家反彈，就連日本國內漁業、環境保護團體都表示擔憂。不過，也有專家認為，核廢水排進大海並不會對人體健康造成危害，且當局的過濾稀釋計畫符合世衛組織對飲用水的規範。

根據《韓聯社》報導，日本此一決定出爐後引起國內外學者、漁業與環保團體、民眾的憂心，日本福島大學農業經濟學教授小山良太表示，海洋排放計畫耗時約30多年，因此必須先與國民進行協商，然而（日本）政府卻未對民眾與該地於民進行詳細說明，且因為放射性物質長期在海上漂流，因此恐怕難以進行適當且準確的監控。

▲日本政府決定將福島核電廠125萬噸的輻射汙水排入海洋。（圖／路透社）

日本消費者聯盟事務局長纐纈美千世則表示，日本政府忽視那些持反對意見於民的聲音，做出無理的決定，「放射性物質是從食品連鎖生產的過程中濃縮而來對於消費者而言是重要的食安問題。」

不過也有許多專家認為，日本政府決定排放福島核廢水，其實是許多國家的核電廠正常而言會做出的決定。

根據《日本經濟新聞》、《彭博社》、《法新社》訪問專家所得來的結果，由於東京當局決定在排放核廢水前，會先進行過濾並稀釋達100倍以上，氚的濃度將可降至WHO所規定飲用水水質標準的7分之1，即使人體攝取極大量的氚恐會致癌，但加拿大核安全委員會指出，人類需透過吸入或直接食用經污染的水而攝取數十億貝克（becquerels）的氚，在體內累積後，才會明顯影響健康。

▲日本首相菅義偉在東京舉行內閣會議。（圖／路透社）

世界核電營運協會政策分析師赫斯（David Hess）表示，全球大部分核電廠都會釋出少量放射物質或是氚排進河流或海洋，而美國核規範委員會的資料顯示，美國會透過常規且具安全性的方式釋放出氚，過程透明公開。

國際原子能機構（IAEA）表態支持日本政府通過的計畫，署長格羅西（Rafael Mariano Grossi）也表示，換作是其他國家也會排放核廢水，「這之間並沒有任何醜聞，且也不是什麼新鮮事。」

另外，日本政府對於排放核廢水的規劃極具自信，聲稱排放福島核廢水後，海洋中的放射性物質仍會遠低於國際安全值的上限，即便在1年以內排放125萬噸的核廢水，對日本所產生的輻射暴露量也將低於自然輻射量的千分之1。

▲日本政府決定將福島核電廠125萬噸的輻射汙水排入海洋。（圖／路透社）

而就針對食安問題等疑慮，有專家指出，日本政府對於食品輻射安全劑量的規範為每公斤上限100貝克，遠低於歐盟每公斤1250貝克、美國每公斤1200貝克，此外福島縣的農漁產品更被規定每公斤不得超過50貝克，自從2011年爆發311大地震後，有數十萬種來自福島縣的食品安全通過檢測。

倫敦帝國學院分子病理學專家湯瑪仕（Geraldine Thomas）更表示，比起海水中含有的汞成分，極少量的氚根本不會對健康構成風險，「若有機會吃到福島縣海產，我將會『毫不猶豫』吃下去。」

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