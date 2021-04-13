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俄羅斯「大軍集結」烏克蘭邊境　準備開戰？4大QA剖析恩怨情仇

▲▼烏克蘭武力軍隊試圖去攻打親俄羅斯的反叛軍。（圖／路透社）

▲烏克蘭士兵試圖攻打親俄的反叛軍。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

烏克蘭與西方政府3月以來多次發出警告，宣稱俄羅斯正往烏國東部邊境、已遭併吞的克里米亞地區派遣大批軍隊，甚至進行演習等軍事活動，雙方緊張情勢持續升溫。莫斯科究竟在炫耀武力，或者準備開戰，依然意圖不明。以下為《英國廣播公司新聞》（BBC）整理的4大問答，剖析兩國恩怨情仇與最新現況。

俄羅斯準備入侵烏克蘭嗎？

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，該國東部邊境、克里米亞地區各有4萬名俄國士兵駐紮；情報部門估算，俄羅斯近日額外增派的兵力高達1.4萬人。北約（NATO）與西方國家也指出，莫斯科當局在烏國東部，也就是親俄分離主義份子把持的地區，布署常規部隊與重型武器。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）對此表示，上述地區的派駐人員皆為志願軍，且在俄國領土內調動軍隊是「內政事務」。他指控，烏克蘭也有發起「挑釁」行動。

分析人士認為，俄羅斯或許會採取行動，但不太可能大規模入侵，而且應該是透過他們最信賴、屢試不爽的「滲透」手段進行。暱稱「小綠人」的格魯烏特種部隊（GRU special forces）就是藉此於2014年3月併吞克里米亞。

▲▼烏克蘭軍隊在東部地區與俄羅斯支持的分離主義者持續衝突。（圖／路透）

▲烏克蘭軍隊在東部邊境與親俄分離主義份子持續發生衝突。（圖／路透）

為何俄羅斯會和烏克蘭槓上

共產主義於1991年垮台後，俄羅斯政府介入許多前蘇聯地區的衝突，尤其車臣和高加索地區。雖然烏克蘭親西方派系曾經發動數個月示威，把時任親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）趕下台，但克里米亞遭併吞不久後，東部親俄分離主義份子也佔領邊境地區頓巴斯（Donbas），包括頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）的大片土地。

頓巴斯地區2014年發生大規模戰鬥，分離主義份子與政府軍持續衝突，雖然2015年簽署《明斯克停火協議》，此後也舉行幾次換囚，但緊張情勢延續至今，累計超過1.3萬人喪生。基輔當局宣稱，今年已有26名士兵在此喪生，分離主義份子今年則有20多名成員死亡。

頓巴斯居民大多說俄語，許多人擁有俄國護照。此外，普丁曾說過，若「海外公民」被認為處於危險之中，政府將會採取保護行動。但是，分析人士認為，雖然俄烏關係敵對，卻不至於全面開戰，僅會在頓巴斯前線發生零星衝突。此外，俄羅斯在衝突中，通常採取宣傳、網路戰與格魯烏特種部隊並行的「混合戰」。

▲▼烏克蘭士兵就戰鬥位置。（圖／路透）

▲烏克蘭士兵就戰鬥位置。（圖／路透）

為何俄羅斯如今再次開始威脅烏克蘭？

分析人士費爾根豪爾（Pavel Felgengauer）、舍爾（James Sherr）等人也指出俄烏緊張情勢加劇的幾項因素。

烏克蘭政府2月宣布關閉3間親俄電視台，「阻斷克里姆林宮的宣傳」，並且制裁該國富豪、普丁好友梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）。《明斯克停火協議》遠遠尚未實現，分離主義份子把持地區仍未安排獨立監測選舉。

舍爾提到，俄羅斯以前都會派遣「維和部隊」駐紮發生衝突的「鄰近國外地區」，但軍隊最後卻全都留在當地；東歐內陸國摩爾多瓦（Moldova）、高加索的南奧塞提亞（South Ossetia）都曾經歷此事，如今也很可能再度發生於烏克蘭，且若此事成真，將對俄羅斯相當有利。

俄羅斯總統普丁正面臨9月議會選舉、政敵納瓦爾尼（Alexei Navalny）支持者的壓力，若在此刻「捍衛」在烏俄國人的艱難處境，煽動民眾愛國情緒，可能贏得許多選民歡迎，還能夠將納瓦爾尼的問題邊緣化。外界認為，他也可能藉著這個機會，測試對俄立場較強硬的美國總統拜登。

烏克蘭受到北約保護嗎？

烏克蘭不是北約成員國，無法透過協議獲得保護，但仍享有緊密關係，能夠獲得西方軍武，例如美國單兵反戰車飛彈「FGM-148標槍飛彈」（FGM-148 Javelin）。

俄羅斯非常清楚，如果採取入侵行動，可能促使更多西方國家向烏克蘭提供軍援。澤倫斯基持續呼籲北約盡速推動烏克蘭加入北約，但由於該地區衝突頻頻，使得此事難上加難。

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