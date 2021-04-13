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女警「誤掏手槍」擊殺非裔男　影片曝光！嚇呆飆髒話：我射中他了

記者吳美依／綜合報導

美國明尼蘇達州11日又發生員警執法過當致死案，引發各界譁然與激烈暴動，布魯克林中心市（Brooklyn Center）也緊急實施宵禁。根據警方釋出的隨身攝影機畫面，資深女警波特（Kimberly Potter）疑似誤將手槍當成電擊槍，當街射死20歲非裔青年萊特（Daunte Wright），她開槍後嚇得大飆髒話，「我射中他了」。

影片中，萊特被其他員警壓制，前胸抵著車身，雙手背在後方，即將被上銬，他接下來卻突然猛力掙脫、試圖鑽入車內，同時與警方扭打成一團。此時，波特衝上前去，大喊好幾次「雷射槍」（taser），扣下扳機那一刻，立刻驚覺鑄下大錯，嚇得喃喃自語，坦承自己開槍射中對方。

▲▼美國明尼蘇達州布魯克林發生警察誤殺黑人案事件。（圖／翻攝自Liveleak）

▲美國明尼蘇達州發生警察誤殺非裔的案件。（圖／翻攝自Liveleak）

根據BBC、CNN、《明星論壇報》等外媒報導，萊特11日因違反交通規則而遭警方攔下，通緝犯身分當場暴露，他中槍後仍猛踩油門，試圖駕車逃逸，但行駛過幾個路口後，撞上另一輛車，當場死亡。

警察局長甘農（Tim Gannon）12日在記者會上播放影片，他表示，波特大喊「雷射槍」是警方執法使用武力的標準程序，此舉顯示員警原本打算使用電擊槍制伏嫌犯，之後卻不慎誤拿手槍，才會釀成意外。

儘管警方宣稱此案為意外槍殺，亨內平郡（Hennepin County）法醫辦公室卻已判定，萊特死於胸口的槍傷，並將此案定調為他殺案件。

明尼蘇達州刑事偵查局（BCA）已經著手調查，該機構12日發表聲明指出，開槍員警是在布魯克林中心警局工作長達26年的波特。據悉，波特如今已經接受停職處分。

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