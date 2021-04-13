散步驚見無頭雕像！一查竟是「失竊10年文物」　憲兵意外立大功

▲義大利警方在比利時意外尋獲失竊10年的羅馬雕像「託加圖斯」。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

義大利憲兵藝術小組（Carabinieri art squad）在12日發表聲明指出，小組成員近日在比利時的一家古董店找到一座失竊10年的羅馬雕像「託加圖斯」（Togatus），並逮捕了涉嫌偷盜的一名商人。

據美聯社報導，藝術小組考古部門最近派出2名成員到比利時執行任務，不料他們卻在當地迎來意外收穫。原來這2名成員下班後，一同前往以古玩店聞名的薩布隆（Sablon）社區散步時，在古董販賣店發現一尊大理石雕像。他們懷疑這尊雕像來自義大利，於是在數據庫內進行交叉比對，果然證實了他們的猜測。

Italian police say they have recovered a 1st century Roman statue that was stolen from an archaeological site in 2011 and found in a Belgian antiques shophttps://t.co/RqPCPRkkyd — FOX 42 KPTM (@FOX42KPTM) April 12, 2021

這是一尊名為「託加圖斯」的雕像，它所描繪的是一個身披長袍的無頭羅馬人，價值高達10萬歐元（約新台幣340萬元）。這座可以追溯至公元1世紀時期的雕像於2011年11月，在義大利首都郊區的馬里尼德蒂娜（Villa Marini Dettina）考古遺址被盜，因此藝術小組成員很驚訝，他們居然會在比利時見到它。

聲明稱，警方已將一個化名為西班牙筆名的義大利商人逮捕，並交給檢察官進行進一步調查。檢方目前指控這名商人在收到雕像後，將其出口至國外。近幾十年來，義大利一直在努力追回他們過去被掠奪的文物，這些文物最終被世界各地的古玩愛好者、著名博物館和古董販賣店所收藏。

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