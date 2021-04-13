「福島核廢水排入海」拍板！　美發文感謝：日本決策制定公開透明

記者邱晟軒／綜合報導

日本政府今（13）日拍板，將把福島第1核電站廢水排放入海，引起大陸與南韓等周邊國家強烈反彈。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）隨後在推特PO文，感謝日方在制定決策上的公開透明。

▲日本311地震後的福島第一核電站。（圖／路透）

綜合日媒報導，日本政府今上午召開相關部會閣員會議，首相菅義偉宣布，正式決定把福島第1核電廠廢水在稀釋後排入海中，目標是2年後開始排放。美國國務卿布林肯隨後在推特PO文，「感謝日本政府決策制定的公開透明」，並且衷心期盼日方繼續和國際原子能總署（International Atomic Energy Agency，IAEA）密切合作。

此外，美國國務院也表示：「日本政府始終與國際原子能機構密切合作，採取相關措施處理2011年3月的福島核電廠事故，包括輻射監測、修復、廢物管理和退役」。並指稱，日方在充滿挑戰的局勢下，權衡各種選擇和可能造成的影響，決定對核廢水的處理公開透明，並採取國際公認的核安全標準。

聲明最後稱，美方期待與日本政府繼續溝通，監測這一方法的有效性。

對此，眾多網友怒批，「我完全支持日本人直接飲用這個核廢水」、「請布林肯帶領國務院官員示範喝福島核汙水」、「己所不欲勿施於人」、「美日帶頭汙染環境？」、「日本自己有處理過了？那請自行飲用就好」。