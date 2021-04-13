「想知道生父是誰」她做DNA檢測沒找到爸　卻發現男友是表哥！

▲女震驚發現和男友是表親。（圖／翻攝自tiktok／mattilathehun）

記者李振慧／綜合報導

美國一名22歲女子在生日時收到男友送DNA檢測盒當禮物，一直很想知道親生父親是誰的她和男友開心做了檢測，沒想到意外發現自己和對方有血緣關係，男友竟然是她的表哥。

女網友@mattilathehun近來在TikTok上拍影表示，去年9月男友買了現在很流行的DNA檢測盒作為生日禮物，沒想到意外發現驚人真相，「我媽媽是被領養的，而我從來沒見過自己的父親，男友自己也買了一盒，1個月後結果出爐，我查看親戚名單時竟然看到和男友同名的人」。

女網友當時沒想太多，還開心和男友分享這個「巧合」，結果後來發現對方真的是表親，追溯族譜確定2人的曾祖母是同1人，目前2人已經分手。

影片發布後獲得超過54萬人次觀看，上百網友留言表示，「我的姑姑和叔叔也是結婚10幾年才發現他們是表親」、「我的爸媽也是，可是他們仍然繼續交往，現在才會有我」、「我要去約會前，我爸突然問我對方爺爺的名字，我問了男友發現我們是親戚」。

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