陷一帶一路債務陷阱！蒙特內哥羅要擺脫中國　求歐盟助還340億遭拒

▲蒙特內哥羅為了建設高速公路而欠下10億歐元的債務。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

位於巴爾幹半島的歐盟候選國，蒙特內哥羅（Montenegro）因無力償還於2014年向中國貸款的10億歐元（約新台幣340億元），墜入中國「一帶一路債務陷阱」，而向歐盟求助。歐盟發言人最近以「不會協助成員國償還貸款」婉拒了蒙特內哥羅，但歐盟表示，他們仍可透過投資計劃對該國進行資助。

▲自從中國資助了蒙特內哥羅建設高速公路的計劃後，中文在當地處處可見。（圖／達志影像／美聯社）

綜合路透社與《南華早報》報導，蒙特內哥羅於2014年向中國貸款10億歐元，建設連接該國港口城市巴爾港（Baal）至鄰國塞爾維亞（Serbia）的高速公路。蒙特內哥羅財政部長斯帕伊奇（Milojka Spajic）在11日再次向歐盟發出請求，希望歐盟可以幫助他們償還這筆債務，以避免該國在經濟上過度依賴中國。

不過，歐盟發言人表示，儘管歐盟對「中國在蒙特內哥羅投資所產生的社會與經濟影響」感到擔憂，但他們「不會協助成員國償還從第三方獲得的貸款」，不過他們願意通過對西巴爾幹半島高達90億歐元（約新台幣3000億元）的投資案，以協助蒙特內哥羅完成其憑藉中國巨額貸款而展開的高速公路建設計劃。

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