日本排放福島核汙水...南韓氣瘋了！「強烈遺憾」要求公開透明

▲日本政府決定將福島核電廠汙水排進大海，引發南韓、中國等強烈不滿。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本政府今（13）日上午拍板定案，決定將閒置10餘年的125萬噸福島核電廠輻射汙水排放入海，預計將耗時2年進行專用設備審查與施工等事前作業，此一決定引起包括南韓、中國等周邊國家的強烈疑慮，因為一旦海水排放入海，只需7個月便會隨著海流影響濟州島海域。對此，南韓政府表示「強烈遺憾」。

根據《韓聯社》報導，南韓國務調整室長具潤哲（구윤철）針對東京當局決定排放福島核電廠廢水一事召開緊急會議，其中外交部、海洋水產部、原能安全委員會等副級部長皆有出席。具潤哲表示，南韓政府將向日本強烈要求，福島核廢水的排放相關資訊與檢驗工作務必要公開透明。

具潤哲補充，「我方將向日本政府明確表達我國國民的強烈反對，並向日本強烈要求，提出保障我國國民安全與防止海洋環境污染的具體對策。另外，我方將會向國際原子能機構（IAEA）提出我方的擔憂，並要求國際社會能有客觀的檢驗。」

南韓政府預計將會對日本食品與產品，進行更嚴格的原產地與核能輻射檢驗。

據悉，德國基爾亥姆霍茲海洋研究中心於2019年的報告中指出，一旦日本政府決定排放福島第一核電廠的儲存核廢水，200天以內（7個月）便會隨流向南韓濟州島海域、280天以內流向南韓東部海域、340天以內覆蓋整座日本海（南韓稱為東海），屆時不僅影響漁業，也會造成不孕、容易罹患癌症。

另外，中國外交部也在官網上發表聲明，針對東京當局決議排放福島核電廠輻射屋水一事表示嚴重關切。

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