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俄國邊境部署8萬大軍　烏克蘭盼雙邊領袖會談未獲回應

▲▼澤倫斯基至前線頓巴斯地區視察。（圖／路透社）

▲澤倫斯基至前線頓巴斯地區視察。（圖／路透社）

記者陳怡靜／綜合報導

烏克蘭東部緊張局勢持續升溫，烏克蘭總統府發言人孟德爾（Iuliia Mendel）指出，總統澤倫斯基嘗試要和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）對話，不過至今都未獲得答覆，「我們非常希望這不是拒絕對話。」俄羅斯則稱不知道有這樣的要求，而軍隊在俄國邊境的部署是為了防禦需求。

綜合外媒報導，孟德爾表示，俄羅斯在烏東邊境和克里米亞，各部署超過4.1萬名士兵，澤倫斯基將前往法國巴黎，就俄羅斯增派軍隊及頓巴斯衝突升級會談，儘管澤倫斯基嘗試要和普丁進行對話，卻未獲得答覆，「我們非常希望這不是拒絕對話。」

▲▼澤倫斯基至前線頓巴斯地區視察。（圖／路透社）

▲澤倫斯基希望能和俄羅斯進行對話，卻遲遲未收到俄方回覆。（圖／路透社）

對此，克林姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，近幾日都沒有看到這樣的談判請求，不知道有這回事。他還酸說，「希望基輔當局避免潛在戰爭時，能夠具備『政治智慧』。」

俄羅斯近日在烏克蘭邊境及克里米亞集結大批軍隊，西方國家也表達強烈關切，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已和北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）討論，認為俄羅斯必須立刻停止侵略性的軍事建設，7大工業國集團（G7）外長也譴責俄羅斯增兵的行徑。

布林肯表示，俄羅斯這次在邊境集結的軍隊，比2014年首次入侵時集結得還要多。不僅如此，布林肯也重申總統拜登的立場，「若俄羅斯魯莽展開侵略性行動，那將會有成本，也將會有後果。」

俄羅斯外交大臣拉夫羅夫（Sergei Lavrov）訪問埃及被問到此事，他直言就是在自己國家邊境部署軍隊，是正常防禦需求，「美國在烏克蘭部署軍艦和軍隊，在距離他們領土數千公里的地方這樣做幹什麼呢？」

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