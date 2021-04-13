18年前親手幫接生！　星巴克助產店員重逢少年：一直惦記著他

▲格里芬和強納森睽違18年重逢。（圖／翻攝自IG／@pgriffinbaron）

記者陳怡靜／綜合報導

美國伊利諾州少年強納森（Jonathan Celner）18年前意外誕生於星巴克，由於事發突然，當年21歲的格里芬（Griffin Baron）正是這間店的值班主管，幫助產婦接生後，他心中一直惦記著這個孩子，事隔18年和強納森重逢，他感動地說，「我不只見到他了，我還交到了一位新朋友。」

綜合外媒報導，強納森在2003年8月出生於伊利諾州芝加哥的一間星巴克，當時他的母親莉莎貝（Lisabeth Rohlck）突然腹痛，連忙跑去廁所。格里芬聽到女性尖叫聲後，連忙遞上熱毛巾，他和同事以及另一名客人抓著莉莎貝的手，不斷鼓勵她「妳做得很好」，直到孩子順利誕生，一行人才鬆了一口氣。隨後救護車趕抵現場，立刻替強納森剪斷臍帶，再送母子倆到醫院。

格里芬表示，這件事情讓他一直記在心中，也很好奇莉莎貝和孩子過得如何，「我心中一直惦記著他，不知道他會成為怎麼樣的人，也許他是個有趣的孩子。」格里芬去年從募款網站「GoFundMe」看見強納森的故事，赫然發現對方就是自己18年前幫忙接生的孩子，而莉莎貝在2012年因乳癌過世，她的丈夫也在近期過世。

格里芬立刻在底下留言，先是和強納森的阿姨取得連繫，決定和強納森相約見面，兩人睽違18年再見，就是相約在這間別具意義的星巴克。強納森也說，從小就有聽說自己是在混亂的狀況下誕生，能和格里芬見面也讓他想起過世多年的母親。

最後，格里芬感動地說，強納森的誕生是他生命中最難忘的經歷之一，「我一直惦記著他，很高興我們終於取得連繫，不只了解了這個孩子，我也交到了一位新朋友。」