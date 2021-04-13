《華爾街》：美中會議露大國衝突「不祥預兆」　台灣成潛在衝突點

▲美中3月在阿拉斯加會談後，各自拉攏盟邦、鞏固勢力。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約12日專電

華爾街日報今天報導，美中高層3月在阿拉斯加會談時，中方警告華府不要在台灣議題上挑戰北京。美中會後各自積極拉幫結派，而台灣是兩國競爭日益激烈下的潛在衝突點。

報導引述聽取阿拉斯加會談簡報的美中兩國官員說法表示，如同美方預期，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中國外交部長王毅要求美方撤除前總統川普執政時針對中國的多項政策，北京想恢復華府眼中浪費時間的定期雙邊「對話」。

據中方官員說法，楊潔篪當時在鏡頭前以16分鐘「數落」美國種族問題與民主缺點，目的是表明北京認為自身與美國平起平坐。楊潔篪也藉機警告華府不要挑戰北京實現海峽兩岸統一的使命。

報導寫道，中國領導階層數十年來遵循前領導人鄧小平「韜光養晦」指引，小心翼翼不挑戰美國的全球霸主地位，部分中方高層官員私底下常以諷刺語調稱美國「老大」。美中高層3月18、19日在阿拉斯加會談顯示局勢大為改觀。

中國國家主席習近平3月6日在全國兩會期間說「中國已經可以平視這個世界了」，中國媒體普遍解讀這是中國不再仰望美國的宣告。

具國務院參事頭銜的中國與全球化智庫理事長王輝耀說，中方態度較明顯的轉變之一是中國現在承認競爭確實存在，這是以往從未表達過的。

報導寫道，楊潔篪在阿拉斯加就兩岸統一對美方提出警告，是強國競爭關係恐演變成衝突的「不祥之兆」。

美國依1979年通過的台灣關係法等承諾致力協助台灣維護自治地位，總統拜登團隊大力宣傳強化美台經濟與政治關係的計畫。習近平則將兩岸統一視為實現中華民族偉大復興「中國夢」的重要部分。

中國外交部針對楊潔篪在阿拉斯加警告美國表示，中方指出「台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益」，「沒有任何妥協退讓餘地」。

報導寫道，中國短期內出手奪取台灣的跡象不多，近期象徵性動作卻很多。美中阿拉斯加會談後，習近平南下視察福建省，中共軍機近幾週更頻繁闖入台灣西南防空識別區（ADIZ）。

據與會者透露，白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）在美中阿拉斯加會談落幕數天後出席加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）主辦的一場私人會議時說，北京對實現兩岸統一的進展愈來愈「沒耐心」。

美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）3 月9日在國會警告，中國恐在2020年代結束前嘗試對台動武，最快可能6年內就會動手。一名美方高層官員說，北京過度自信美國國力走下坡，可能因此魯莽行事。

場景拉回美中阿拉斯加會談，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在鏡頭前簡短批評中方在香港、新疆作為及對台威脅後，楊潔篪長篇大論反駁。多位中方官員說，楊潔篪用意是傳達中國新的世界觀。

聽取會議簡報的官員說，中方在閉門會談期間將美中分歧歸類成3種。第1類處理起來輕鬆簡單，第2類需要更多談判。涉及雙方鬆綁對外交官與記者限制的議題屬於前兩類。第3類則主要涉及中國主權，沒有商量餘地。

美中官員在阿拉斯加會談第2天談到台灣議題。美方在會中重申奉行一中政策，也就是華府同意不承認台灣為獨立國家，同時重申在經濟與軍事上協助台灣的承諾。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）說，中方擔心拜登步上對台作為愈來愈多的「滑坡」，使用不斷擴大的工具箱對台施壓，並示意美方「最好小心一點」。

美中阿拉斯加會談結束後，兩國競爭在拉幫結派上展露無遺。布林肯出訪西歐修補與盟邦的關係，並在一週內協調加拿大、歐洲聯盟、英國共同譴責北京治疆政策，歐盟自1989年天安門事件以來首次以人權為由制裁中國。

就連因經貿關係緊密而忌憚中國的日本也似乎和美國靠得更近。日本首相菅義偉本週赴華府會見拜登前，外務大臣茂木敏充上週與王毅通話時關切新疆維吾爾族人權及香港局勢。

王毅則在3月下旬於北京會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），接著出訪中東，與遭美國制裁的伊朗簽署為期25年的經濟及安全合作協議。