本周企業財報、經濟數據紛出爐　美股小跌55點台積電ADR下滑1.55％

美國田納西州諾克斯維爾（Knoxville）11日發生校園槍擊案，當局指出目前已知1人死亡，1名員警受傷，其餘學生均未受到傷害；警方目前已經逮捕1人，尚未確定槍手是否也是學生。據了解，這已經是當地在3周內發生的第2起槍擊案。