本周企業財報、經濟數據紛出爐　美股小跌55點台積電ADR下滑1.55％

▲美股周一小跌。（圖／路透）
記者張靖榕／綜合報導
美股周一（12日）走低，本周稍後將有大批企業財報及重大經濟數據出爐，市場關注未來走向。美股三大指數均跌，台積電ADR也小幅跌收。
道瓊工業指數終場下跌55.20點，或0.16%，以33,745.40點作收；那斯達克指數下跌50.19點，或0.36%，收在13,850.00點；標普500則是小跌0.81點，或0.02％，以4,127.99點作收。
台積電ADR方面，終場下跌1.90點，或1.55％，收在120.90點。
▲美股周一小跌。（圖／路透）
記者張靖榕／綜合報導
美股周一（12日）走低，本周稍後將有大批企業財報及重大經濟數據出爐，市場關注未來走向。美股三大指數均跌，台積電ADR也小幅跌收。
道瓊工業指數終場下跌55.20點，或0.16%，以33,745.40點作收；那斯達克指數下跌50.19點，或0.36%，收在13,850.00點；標普500則是小跌0.81點，或0.02％，以4,127.99點作收。
台積電ADR方面，終場下跌1.90點，或1.55％，收在120.90點。
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