今年第4起！美田納西州高中「驚爆槍擊案」　1死1員警受傷

記者張靖榕/綜合外電報導

美國田納西州諾克斯維爾(Knoxville)12日發生校園槍擊案,當局指出目前已知1人死亡,1名員警受傷,其餘學生均未受到傷害;警方目前已經逮捕1人,尚未確定槍手是否也是學生。據了解,這已經是當地在3周內發生的第2起槍擊案。

綜合外電報導,諾克斯維爾警方表示槍擊案發生在東奧斯丁菁英高中(Austin-East Magnet High School),位在田納西州首府納許維爾(Nashville)東邊290公里。

警方指出12日下午3時15分趕抵現場,看見一名持槍的男性在校園內,但當警方靠近時,對方卻立刻開槍。警方當場將該名男子擊斃,其中一名員警則是受到槍傷,送醫後確定無生命危險,目前情況良好;另已逮捕一名男性,並明確指出「沒有其他槍擊受害者」。

