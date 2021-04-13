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共機25架軍機擾台創新高　美國務院：停止施壓台灣

▲▼共機運8，17日擾台。（圖／國防部提供）

▲共機近日頻頻擾台。（圖／國防部提供）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓12日專電

美國務卿布林肯11日關切中國對台進逼，中共翌日仍派出25架軍機擾台，創下單日架數新高紀錄。美國國務院今天對此表達關切，並再次呼籲北京停止在軍事、外交及經濟上施壓台灣。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11日接受美國國家廣播公司（NBC）電視節目「會晤新聞界」（Meet the Press）專訪，關切北京對台灣採取侵略性越來越強的行為，升高台灣海峽情勢。

布林肯表示，美國長期遵照「台灣關係法」的承諾，確保台灣有能力自我防衛及維持西太平洋和平安全。他向中共喊話：「任何人若試圖藉由武力改變現狀，將會犯下嚴重錯誤。」

不過，台北時間12日，中共仍派出25架共機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）。這不僅是4月3日起連10天擾台，也是國防部自去年9月17日起在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態以來，架數最多一次。

在這之前，共機擾台最多架數，出現在美台3月25日簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」後。中共在台北時間3月26日出動20架共機，侵擾台灣西南防空識別區。

面對共機擾台架數再創新高，美國國務院一位不具名發言人今天以背景方式回覆中央社記者表示，美方注意到中共在區域內持續進行恫嚇的模式，包括針對台灣，且對此感到關切。

這名發言人再次敦促北京，停止在軍事、外交與經濟上施壓台灣，並改與台灣進行有意義對話。

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