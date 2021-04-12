螞蟻集團整改方案出爐！斷開支付寶與「花唄、借唄」不當連接

▲螞蟻集團旗下螞蟻金服。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸央行、銀保監會、證監會、外匯局12日再次聯合約談螞蟻集團，要求螞蟻集團必須正視金融業務活動中存在的嚴重問題和整改工作的嚴肅性，對標監管要求和擬定的整改方案，深入有效整改。同日下午，大陸央行副行長潘功勝也公開了螞蟻集團的整改方案，包含要求支付寶斷開與「花唄、借唄」的連接，以及螞蟻集團整體申設為金融控股公司，依照金融控股公司的模式接受監管。

潘功勝表示，再次約談螞蟻集團，主要是要求螞蟻集團必須正視金融業務活動中存在的嚴重問題和整改工作的嚴肅性，對標監管要求和擬定的整改方案，深入有效整改，確保實現依法經營、守正創新、健康發展。

潘功勝指出，螞蟻集團整改工作啟動以來，金融管理部門就整改措施與螞蟻集團進行了深入溝通，並督促螞蟻集團形成了全面可行的整改方案。

▼螞蟻集團CEO井賢棟。（圖／CFP）



潘功勝提到，整改內容主要包括五個方面，一是糾正支付業務不正當競爭行為，在支付方式上給消費者更多選擇權，斷開支付寶與「花唄」「借唄」等其他金融產品的不當連接，糾正在支付鏈路中嵌套信貸業務等違規行為。

二是打破信息壟斷，嚴格落實《徵信業管理條例》要求，依法持牌經營個人徵信業務，遵循「合法、最低、必要」原則收集和使用個人信息，保障個人和國家信息安全。

三是螞蟻集團整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司接受監管，健全風險隔離措施，規範關聯交易。

四是嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，認真整改違規信貸、保險、理財等金融活動，控制高槓桿和風險傳染。

五是管控重要基金產品流動性風險，主動壓降餘額寶餘額。

對於金融管理部門下一步的監管動向，潘功勝表示，金管部門將堅持公平監管和從嚴監管原則，著眼長遠、兼顧當前，補齊短板、強化弱項，促進公平競爭，反對壟斷，防止資本無序擴張。一是堅持「金融為本、科技賦能」。平台企業開展金融業務應以服務實體經濟、防範金融風險為本，不能使科技成為違法違規行為的「保護色」。對於違規經營行為，依法嚴肅查處。

二是堅持金融活動全部納入金融監管。金融業務必須持牌經營；提升監管能力和水平，優化監管框架，防範監管套利。

三是堅持發展和規範並重。依法加強監管，規範市場秩序，防止市場壟斷，保障數據產權及個人隱私；同時把握好平台經濟發展規律，提升金融服務體驗，鞏固和增強平台企業國際競爭力。

潘功勝強調，金融管理部門將一如既往地堅持「兩個毫不動搖」，營造公平競爭市場環境，繼續支持民營資本依法開展金融科技活動，依法保護產權，弘揚企業家精神，激發民營資本的市場活力和科技創新能力。