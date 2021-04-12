獵捕鱷魚做香腸！開肚一見殘留物傻眼了　24年前失踪之謎意外揭曉

▲美國獵人最近獵殺了一條12英尺長的鱷魚，結果意外在牠的胃內找到不少奇怪的東西。（圖／翻攝自Facebook／@cordrays）

記者葉睿涵／綜合報導

為了製作鱷魚香腸，美國獵人麥克尼利（Ned McNeely）獵殺了一條12英尺長的鱷魚，結果竟意外解開了一宗24年前的寵物狗失踪之謎。

綜合《太陽報》與《鏡報》報導，麥克尼利10日在南卡羅萊納州殺死了一隻重約200公斤（445磅）的鱷魚。為了將鱷魚肉做成香腸，他動用了一架怪手、一艘橡皮艇、一堆繩子和鉤子，才終於將牠從河裡拖了出來。

▲鱷魚的胃裡有著許多無法消化的奇異東西。（圖／翻攝自Facebook／@cordrays）

沒想到驚人之處並不止於此，鱷魚的屍體被帶到肉店後，店主科德雷（Claudia Cordray）在牠的胃裡有了驚人發現，原來鱷魚肚裡竟藏著許多無法消化的東西：一件防彈背心、一個火星塞、幾枚烏龜殼、幾隻山貓爪子，還有5個狗牌。

科德雷指出，「這隻鱷魚至少有50到70歲，而且牠肯定把這些狗給吃了」，她在狗牌中找到一個依稀能被辨認出來的電話號碼，於是他們給對方打了通電話。狗狗的主人表示，他們在24年前到當地打獵時與獵犬走散了，沒想到竟然在24年後才得知狗狗的下落，也證實了科德雷的猜測。

▲科德雷懷疑，鱷魚這些年已經吃掉了40公斤的狗。（圖／翻攝自Facebook／@cordrays）

科德雷與家人在接受採訪時表示，鱷魚會根據周圍環境的食物數量而生長，這隻鱷魚之所以一直生活在這個區域，就是因為這裡有很多適合成為牠食物的小動物。科德雷猜測，鱷魚這些年吃掉的狗狗可能有40公斤（80磅）之多。

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