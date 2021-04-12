留學期間曾多次會面！菲利普親王逝世　德仁天皇向英女王致唁電

▲德仁天皇與明仁上皇都已向伊莉莎白女王發送唁電。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本宮內廳12日表示，德仁天皇與雅子皇后稍早向英國伊莉莎白女王發出唁電，悼念菲利普親王的離世。事實上，日本皇室與英國王室之間的交流深厚，而德仁早前在英國留學期間，伊莉莎白女王與菲利普親王也曾多次接見，因此也讓德仁感到更加不捨。

根據《時事通信社》報導，宮內廳12日表示，德仁天皇與雅子皇后已經向伊莉莎白女王發出唁電，哀悼菲利普親王逝世。宮內廳提到，德仁天皇1983年至1985年至英國牛津大學留學，期間曾多次被伊莉莎白女王與菲利普親王接見，「德仁想起當初溫暖接待他的菲利普親王，感到更加遺憾。」據悉，兩人最後一次見面是在2001年德仁訪問英國時。

▲英國伊莉莎白女王和已故夫婿菲利普親王。（圖／達志影像／美聯社）



日本皇室與英國王室關係密切，經常有深度交流。德仁繼位後，作為上任後首個出訪的國家，原訂要在2020年春天與雅子皇后一同前往英國，但卻疫情關係被迫延宕，怎知卻因此無法再見到菲利普親王一面。

另一方面，明仁上皇夫婦同日也向伊莉莎白女王發送唁電，兩人於在位的12年內，曾經親自出訪英國，慶祝女王登基60周年，由此可見日本皇室與英國王室的關係。

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